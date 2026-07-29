Bakanlık devreye girdi gerçek indirim dönemi başlıyor

Ticaret Bakanlığı, indirimli satış reklamlarında tüketicilerin eksiksiz ve doğru bir biçimde bilgilendirilmesini sağlamak maksadıyla oluşturulan yeni düzenlemenin 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Bakanlığa ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada; gerçekleştirilen indirim kampanyalarında gerçeği yansıtmayan yüksek indirim algısının engellenmesi ve fiyat şeffaflığının artırılması amaçlanıyor.

YENİ YÖNETMELİK 1 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜKTE

Söz konusu düzenleme, 1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde uygulamaya konulacak.

Yeni kurallar doğrultusunda, tüketiciye belirli bir şartı yerine getirmesi halinde avantaj veya indirim sunan şartlı satış reklamları da, indirimli satışlara dair uygulanan hükümlere tabi tutulacak.

ÖNCEKİ FİYAT İÇİN 10 GÜNLÜK ÖLÇÜT

İndirimli satışları duyuran reklamlarda “indirimden önceki fiyat” ibaresi belirlenirken, söz konusu kampanyanın başlangıç tarihinden önceki son 10 günlük süre zarfında uygulanan en düşük fiyat baz alınacak.

Böylelikle, bir ürünün fiyatının kampanya başlamadan hemen önce kasıtlı olarak yükseltilmesi ve ardından çok yüksek bir oranda indirim yapılmış gibi gösterilmesi eyleminin önüne geçilmesi hedefleniyor.

ÇABUK BOZULAN ÜRÜNLERDE FARKLI HESAPLAMA

Hizmet sektörüne ilişkin reklamlarda ve meyve, sebze gibi kısa süre içerisinde bozulma riski taşıyan ürünlerde ise, indirimli fiyattan hemen bir önceki uygulanan fiyat hesaplamalarda dikkate alınacak.