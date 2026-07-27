Ticaret Bakanlığı duyurdu: Gümrükte grev kararı

Yunanistan gümrük memurları, artan iş yoğunluğunu ve ödenmeyen fazla mesai ücretlerini sebep göstererek ülke çapında 4 saatlik bir iş bırakma eylemine imza attı. Sabah saat 07.30 ile 11.30 arasında hayata geçirilen grev yüzünden, Yunanistan'a açılan sınır kapılarındaki geçiş işlemleri geçici olarak durduruldu.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN SEYAHAT UYARISI

Ticaret Bakanlığı, yaşanan gelişme üzerine Yunanistan'a seyahat edecek yolcuları bilgilendirmek amacıyla resmi bir duyuru paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kipi Gümrük İdaresi yetkililerinden, Yunanistan'ın Kipi ve Kastanies Gümrük Kapılarındaki çalışanların 27.07.2026 Pazartesi günü 07.30-11.30 saatleri arasında 4 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirecekleri bilgisi alınmıştır. Bu süreçte sadece hassas ürün taşıyan TIR'lar ile hasta ve yaşlı yolcu taşıyan binek araçların geçişine izin verileceği bildirilmiştir. Ticari taşımacılık yapan sürücü ve yolcularımızın planlamalarını bu durumu göz önüne alarak yapmaları önem arz etmektedir."

SINIR KAPILARINDA SESSİZLİK HAKİM OLDU

Eylem neticesinde Edirne'den Yunanistan'a bağlanan İpsala ve Pazarkule Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkış trafiği tamamen kesildi. Her iki sınır kapısının giriş bölümünde sessizliğin hakim olduğu gözlemlendi. Grevden haberdar olmadan sınır kapılarına gelen sürücüler ve yolcular ise görevli personeller tarafından Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na yönlendirildi.

EYLEM SAAT 12.00 İTİBARIYLA SON BULDU

Bakanlık yaptığı son açıklamada gümrük kapılarındaki krizin öğle saatlerinde çözüldüğünü duyurdu.

Yunanistan’ın kendi sınır kapılarındaki iş bırakma eylemine ilişkin Ticaret Bakanlığı’ndan bilgilendirme.



(27.07.2026) pic.twitter.com/USaQ2RMSiH — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) July 27, 2026

Ticaret Bakanlığı, Yunanistan'ın Kipi (İpsala) ve Kastanies (Pazarkule) Gümrük Kapılarında görev yapan personelin 07.30-11.30 saatleri arasında gerçekleştirdiği iş bırakma eyleminin saat 12.00 itibarıyla sona erdiğini duyurdu. İş bırakma eyleminin bitmesiyle birlikte sınır kapılarında ticari araçlar, yolcu taşıyan araçlar ve diğer geçişler yeniden olağan akışına döndü ve gümrük işlemleri normal şekilde devam etmeye başladı.