Tarım arazilerine yapılacak bağ evi ve bungalov tarzı yapılarla ilgili arazi şartı yeniden düzenlendi. Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, tarımsal amaçlı yapıların yapılabileceği araziler için aranan alt sınır 5 hektardan 2 hektara indirildi. Böylece şart, yaklaşık 50 dönümden 20 dönüme çekildi.

TARLAYA EV YAPMA ŞARTI YİNE DEĞİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi. Düzenlemeyle tarımsal amaçlı yapıların yapılabileceği arazilerin büyüklüğüne ilişkin kriter yeniden belirlendi.

Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle yönetmeliğin “Tarımsal Amaçlı Yapıların Kriterleri” bölümündeki “5 hektar” ifadesi “2 hektar” olarak değiştirildi.

Buna göre bağ evi niteliğindeki yapıların yapılabilmesi için aranan arazi büyüklüğü yaklaşık 50 dönümden 20 dönüme düşürüldü.

BUNGALOV HAYALİ KURANLAR DİKKAT

Yönetmelikte, yürürlük tarihinden önce Bakanlık birimlerine yapılan tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım amaçlı başvuruların ise önceki yönetmelik hükümlerine göre değerlendirileceği belirtildi.

Yeni düzenleme, tarım arazilerine bağ evi, tarımsal depo veya benzeri yapılar yapmak isteyen arazi sahiplerini yakından ilgilendiriyor.

Son dönemde tarım arazileri üzerine yapılan bungalov, hobi bahçesi ve bağ evi tarzı yapıların yasal durumu tartışma konusu olmuştu. Bazı bölgelerde izinsiz veya tarımsal amaç dışında kullanıldığı gerekçesiyle bu yapıların yıkılması gündeme gelmişti.