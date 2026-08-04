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Halk TV Ekonomi Tarlaya ev yapma şartı yine değişti: Bungalov hayali kuranlar dikkat

Tarlaya ev yapma şartı yine değişti: Bungalov hayali kuranlar dikkat

Tarlaya ev yapma şartı, arazi büyüklüğü alt sınırında 30 dönümlük azalmayla yine değişti. Bungalov hayali kuranlar metrekare hesabında ve diğer teknik konularda değişiklik yaşamayacak ancak inşa edilecek alana dikkat etmeli.

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Tarlaya ev yapma şartı yine değişti: Bungalov hayali kuranlar dikkat
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Tarım arazilerine yapılacak bağ evi ve bungalov tarzı yapılarla ilgili arazi şartı yeniden düzenlendi. Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, tarımsal amaçlı yapıların yapılabileceği araziler için aranan alt sınır 5 hektardan 2 hektara indirildi. Böylece şart, yaklaşık 50 dönümden 20 dönüme çekildi.

TARLAYA EV YAPMA ŞARTI YİNE DEĞİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi. Düzenlemeyle tarımsal amaçlı yapıların yapılabileceği arazilerin büyüklüğüne ilişkin kriter yeniden belirlendi.

Tarlaya ev yapma şartı yine değişti: Bungalov hayali kuranlar dikkat - Resim : 1

Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle yönetmeliğin “Tarımsal Amaçlı Yapıların Kriterleri” bölümündeki “5 hektar” ifadesi “2 hektar” olarak değiştirildi.

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Buna göre bağ evi niteliğindeki yapıların yapılabilmesi için aranan arazi büyüklüğü yaklaşık 50 dönümden 20 dönüme düşürüldü.

BUNGALOV HAYALİ KURANLAR DİKKAT

Yönetmelikte, yürürlük tarihinden önce Bakanlık birimlerine yapılan tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım amaçlı başvuruların ise önceki yönetmelik hükümlerine göre değerlendirileceği belirtildi.

Tarlaya ev yapma şartı yine değişti: Bungalov hayali kuranlar dikkat - Resim : 3

Yeni düzenleme, tarım arazilerine bağ evi, tarımsal depo veya benzeri yapılar yapmak isteyen arazi sahiplerini yakından ilgilendiriyor.

Tarlaya ev yapma şartı yine değişti: Bungalov hayali kuranlar dikkat - Resim : 4

Son dönemde tarım arazileri üzerine yapılan bungalov, hobi bahçesi ve bağ evi tarzı yapıların yasal durumu tartışma konusu olmuştu. Bazı bölgelerde izinsiz veya tarımsal amaç dışında kullanıldığı gerekçesiyle bu yapıların yıkılması gündeme gelmişti.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Tarla Tarım Hobi Bahçesi Resmi Gazete
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