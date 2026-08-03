Tapu işlemlerinde yeni zorunluluk: Bu adımı atlayan işlem yapamayacak

Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımlarında güvenliği artırmayı amaçlayan Güvenli Ödeme Sistemi’nin zorunlu uygulama tarihini erteledi. Daha önce 1 Temmuz 2026 olarak duyurulan sistem, teknik altyapı çalışmalarının tamamlananabilmesi için 1 Ekim 2026’da yürürlüğe girecek.

Bakanlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile entegre olacak kurumların hazırlıklarını eksiksiz tamamlayabilmesi amacıyla üç aylık ek süre tanındığını açıkladı. Taşınmaz satışlarında yeni uygulama 1 Ekim’den itibaren zorunlu hale gelecek.

ESKİ ÖDEME YÖNTEMLERİ TEK BAŞINA GEÇERLİ OLMAYACAK

Yeni düzenleme kapsamında taşınmaz satışlarında ödemeler Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. 1 Ekim tarihi itibarıyla elden nakit ödeme yapılması ya da satıcının hesabına doğrudan havale veya EFT gönderilmesi tek başına geçerli ödeme yöntemi olarak kabul edilmeyecek.

Satış bedelinin sistem dışında aktarılması halinde tapu işlemleri tamamlanmayacak.

TAPU İŞLEMLERİ GÜVENLİ HESAP ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLECEK

Uygulamayla birlikte satış bedeli, sistem tarafından oluşturulan güvenli hesapta tutulacak. Alıcı ödemeyi bu hesaba yatıracak, tapudaki resmi devir işlemleri tamamlandıktan sonra para otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak. Bu yöntem sayesinde tarafların ödeme sürecine ilişkin belirsizlik yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

DOLANDIRICILIK RİSKİNİN ÖNLENMESİ AMAÇLANIYOR

Sistemle birlikte alıcı ve satıcı açısından daha güvenli bir ödeme altyapısı oluşturulması planlanıyor. Satış bedelinin resmi işlemler tamamlanıncaya kadar koruma altında tutulması sayesinde dolandırıcılık, sahte para veya ödemenin karşı tarafa ulaşmaması gibi risklerin büyük ölçüde önlenmesi hedefleniyor.

TÜM PARA TRANSFERLERİ KAYIT ALTINA ALINACAK

Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden yapılacak tüm para transferleri resmi kayıt altına alınacak. Bu sayede gayrimenkul alım satımlarında ödeme süreçlerinin daha şeffaf hale gelmesi sağlanacak.