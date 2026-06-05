SPK'dan sermaye arttırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık yayınlanan resmi bülten verilerine göre, şirketlerin finansal yapılarını değiştirecek kritik başvurular karara bağlandı.

Alınan yasal kararlar doğrultusunda, Ulusal Faktoring Anonim Şirketi'nin (AŞ) 540 milyon Türk Lirası (TL) tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı talebi kurul tarafından onaylandı.

Buna karşılık, küçük yatırımcıların bütçesinden nakit çıkışına yol açacak olan İhlas Holding Anonim Şirketi'nin (AŞ) 1 milyar 500 milyon TL büyüklüğündeki bedelli sermaye artırımı başvurusuna da resmi izin çıktı. Piyasada yakından takip edilen SASA Polyester Sanayi Anonim Şirketi'nin (AŞ) 785 milyon 263 bin 200 TL değerindeki tahsisli sermaye artırımı talebi de kurul onayından geçen bir diğer önemli finansal hamle oldu.

DEV BANKALAR VE HOLDİNGLER MİLYARLARCA LİRA BORÇLANACAK

Haftalık bültende sadece sermaye artırımları değil, dev kuruluşların piyasadan borç toplamasına imkan veren borçlanma aracı ihraç talepleri de peş peşe onaylandı. Kurul tarafından borçlanma senedi çıkarma izni verilen finansal ve sınai kurumların tam listesi ve onaylanan devasa bütçeleri şu şekilde:

OYAK İnşaat Anonim Şirketi'nin (AŞ) 10 milyar TL,

Sümer Varlık Yönetimi Anonim Şirketi'nin (AŞ) 8 milyar TL,

Çağdaş Faktoring Anonim Şirketi'nin (AŞ) 4 milyar 224,5 milyon TL,

Burgan Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin (AŞ) 4 milyar TL ve 100 milyon dolar

VDF Faktoring Anonim Şirketi'nin (AŞ) 1 milyar 500 milyon TL,

QNB Bank Anonim Şirketi'nin (AŞ) 4 milyar dolar,

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (AŞ) 350 milyon dolar,

İş Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin (AŞ) 250 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihraç başvuruları olumlu karşılandı.

DEV BANKALARA KRİPTO PARA SAKLAMA YETKİSİ

Dijital finans piyasalarına yönelik de stratejik adımlar atan kurul, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yetkilendirilmesi ve yasal altyapıya kavuşturulması kapsamında kritik bir karar aldı.

Bu çerçevede Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi ve Fibabank'a "kripto varlık saklama kuruluşu" olarak faaliyet yürütme taleplerinin olumlu karşılanmasına hükmedildi.

Ayrıca Tekno Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi'nin (AŞ) piyasada faaliyet gösterecek "Biriksin Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi" (AŞ) unvanına sahip yeni bir aracı kurum kurma talebi de kurul tarafından onaylandı.

SOSYAL MEDYA MANİPÜLASYONUNA 32 MİLYON CEZ

Borsa reyonlarında küçük yatırımcıların birikimlerini hedef alan sosyal medya paylaşımlarına karşı da cezai yaptırımlar uygulandı.

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ASUZU) ile Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (EUREN) pay piyasalarına yönelik internet hesapları üzerinden yapılan yönlendirici paylaşımlar ve bu hisseler üzerinde gerçekleştirilen şüpheli işlemler mercek altına alındı.

Yapılan resmi incelemelerin neticesinde kurul, manipülatif hareketlerde bulunduğu saptanan 5 ayrı şahsa toplamda 32 milyon 226 bin 624 TL tutarında ağır idari para cezası kesilmesine karar verdi. Kurul ayrıca, söz konusu piyasa bozucu işlemlere karışan 4 kişiye de 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirilmesine hükmetti.