SPK'dan borsaya yeni düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsada işlem gören ihraççıların sermayesindeki pay sahipliği bildirim yükümlülüğüne ilişkin önemli bir karar aldı. 11 Eylül 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, bildirim yükümlülük sınırı yüzde 3 olarak uygulanacak.

BİLDİRİM SINIRI YÜZDE 3 OLDU

Kurul kararına göre, borsada işlem gören şirketlerin sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 3 ve üzeri paya sahip olan gerçek ve tüzel kişiler, bu durumu bildirmekle yükümlü olacak. Ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), doğrudan yüzde 3 ve üzeri paya sahip kişiler ile serbest fonlar dahil dolaylı yoldan yüzde 10 ve üzeri paya sahip kişileri gösteren tabloları anlık olarak güncelleyecek.

FİİLİ DOLAŞIM TANIMI YENİLENDİ

Kararda fiili dolaşımdaki pay kavramı, "halka açıklık oranını gösteren kavram" olarak tanımlandı. Fiili dolaşımdaki pay oranı, MKK tarafından izlenebilen paylar üzerinden hesaplanan fiili dolaşımdaki pay adedinin, MKK'nin izleyebildiği toplam pay adedine bölünmesiyle hesaplanacak.

Hesaplamaya dahil edilmeyecek paylar arasında kamu tüzel kişiliğinin mülkiyetindeki paylar, şirket kurucularının ve konsolidasyona tabi ilişkili kuruluşların sahip olduğu paylar, geri alım işlemleriyle alınan paylar, şirket sermayesinin yüzde 10 veya daha fazlasına sahip ortakların payları, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin sahip olduğu paylar, şirket sandık ve vakıflarının mülkiyetindeki paylar, teminat olarak verilen paylar, hukuken kısıtlı, yasaklı ve hacizli paylar ile yurt dışı piyasalarda işlem gören paylar yer alıyor.

MKK GÜNLÜK VERİ AÇIKLAYACAK

Fiili dolaşımdaki pay adedi ve oranı verileri, 11 Eylül 2026'dan itibaren MKK tarafından günlük olarak hesaplanacak ve kamuya duyurulacak. Borsa İstanbul'da payları işlem gören tüm şirketler, fiili dolaşımdaki pay kriterleri kapsamına giren gerçek ve tüzel kişilerin kimlik ve unvan bilgilerini her ayın ilk iş gününde MKK'ye bildirecek. Bu konuda MKK görevlendirilecek.

(AA)