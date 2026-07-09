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Halk TV Ekonomi SPK'dan 3 isme 'borsa manipülasyonu' yasağı

SPK'dan 3 isme 'borsa manipülasyonu' yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), GSD Denizcilik ve Şekerbank pay piyasalarında yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemler nedeniyle 3 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uyguladı.

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SPK'dan 3 isme 'borsa manipülasyonu' yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yayımlanan karara göre, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ (GSDDE) ile Şekerbank TAŞ (SKBNK) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 3 kişi hakkında yaptırım kararı alındı.

3 KİŞİYE İŞLEM YASAĞI

Kurul, ilgili şirketlerin pay piyasalarında yapılan işlemler nedeniyle yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla 3 kişi hakkında geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

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6 AY YASAKLANDILAR

Karar kapsamında, 3 kişiye 9 Temmuz itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacak. SPK’nın bu hamlesi, sermaye piyasalarında şeffaflığı ve güveni tesis etme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yasağın, söz konusu kişilerin borsa işlemlerine katılımını geçici olarak durduracağı belirtiliyor.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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