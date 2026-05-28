Son işlemi de yaptı: Zorlu İsrail'den tamamen çıktı

Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden Zorlu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Zorlu Enerji, enerji sektöründe uzun süredir tartışma ve takip konusu olan İsrail pazarından çıkış operasyonunda son noktayı koydu.

Şirket, İsrail merkezli Dorad Energy elektrik üretim santralindeki tüm hisselerinin devrine ilişkin başlattığı yasal sürecin ve buna bağlı finansal alacak tasfiyesinin eksiksiz olarak tamamlandığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen resmi bildirimle, milyarlık son taksit ödemesinin şirketin kasasına girdiği ilan edildi.

VERGİ DÜZELTMELERİ SONRASI HESAP KAPATILDI

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan kurumsal açıklamada, daha önce varılan anlaşma doğrultusunda Dorad Energy’deki yüzde 25’lik hissenin satışından doğan alacakların tahsilat sürecine değinildi.

Açıklamada, taraflar arasında yürütülen satış işlemi kapsamında gerekli yerel vergi düzeltmeleri ve yasal kesintilerin yapıldığı, bu düzeltmelerin ardından nihai satış bedelinin kuruşu kuruşuna kesinleştiği aktarıldı.

1.39 MİLYAR LİRALIK SON NAKİT GİRİŞİ GERÇEKLEŞTİ

Şirket, nihai mutabakatın sağlanmasıyla birlikte, yaklaşık 1 milyar 390 milyon lira tutarındaki son net bakiye ödemesinin Zorlu Enerji hesaplarına aktarıldığını ve tahsilat işleminin pürüzsüz bir şekilde bitirildiğini belirtti.

Şirket yetkilileri, KAP üzerinden hissedarlara ve kamuoyuna yönelik yaptıkları bilgilendirmeyi, “Bu tahsilatla birlikte, süreç tamamen noktalanmıştır” ifadeleriyle bitirerek İsrail pazarındaki ortaklık paylarının ve ticari bağların hukuken ve finansal olarak tamamen sona erdiğini tescilledi.