Son iki gün! Ödemeyenden faizi ile alınacak

Türkiye sınırları içinde ev, arsa, dükkan, iş yeri ve tarla sahibi olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2026 yılı Emlak Vergisi birinci taksit ödemelerinde son düzlüğe girildi.

Yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenen son ödeme tarihi olan 1 Haziran 2026 gününe kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen mülk sahipleri, geciktirdikleri her gün için yasal gecikme zammı (faiz) ödemek zorunda kalacak.

SON GÜNE BIRAKMAYIN UYARISI

Kurban Bayramı tatili ve kamu çalışanlarının idari izinli sayılması ihtimali sebebiyle fiziki belediye veznelerinde yaşanabilecek aksaklıklara karşı uzmanlar, işlemlerin son güne bırakılmadan dijital kanallar üzerinden tamamlanması gerektiği uyarısında bulunuyor.

VEZNELER KAPALI OLABİLİR: ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Kurban Bayramı tatil takvimiyle kesişen süreç nedeniyle belediye veznelerinin fiziksel olarak hizmet vermemesi veya sınırlı çalışması öngörülüyor. Bu durumun vatandaşlar açısından bir mağduriyet yaratmaması ve cezaî müeyyideye yol açmaması adına ödemelerin internet altyapısı kullanılarak yapılması tavsiye ediliyor.

Mülk sahipleri emlak vergisi ödemelerini şu dijital kanallar üzerinden yasal süre bitmeden gerçekleştirebiliyor:

Taşınmazın bağlı bulunduğu ilgili belediyelerin resmi internet sitelerinde yer alan "Online Tahsilat" veya "E-Belediye" sistemleri,

Mobil ve internet bankacılığı uygulamalarının "Vergi Ödemeleri" sekmeleri,

e-Devlet kapısı üzerinden bağlantılı resmi ödeme ekranları (Banka veya kredi kartı ile taksitli/peşin ödeme seçenekleriyle).

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF TUTULUYOR?

Sosyal devlet ilkesi ve ilgili vergi mevzuatı kapsamında, belirli şartları taşıyan dezavantajlı veya sabit gelirli vatandaş grupları emlak vergisi ödemelerinden tamamen muaf tutuluyor.

Sıfır oranlı emlak vergisi avantajından yararlanabilecek hak sahipleri şu şekilde sıralanıyor:

Emekli maaşı dışında başka bir geliri olmayan emekliler,

Herhangi bir resmi geliri bulunmayan işsiz veya ev hanımı vatandaşlar,

Engelli vatandaşlar,

Gaziler,

Şehitlerin dul ve yetimleri.

SIFIR ORANLI VERGİ İÇİN ARANAN MUAFİYET ŞARTLARI NELER?

Emlak vergisi muafiyetinden (sıfır oranlı vergi) faydalanmak isteyen hak sahiplerinin yasal olarak sadece mesken (konut) vasıflı gayrimenkulleri için belirli sınırları taşıması gerekiyor:

Kritik Kriterler: Muafiyet hakkının doğabilmesi için kişinin Türkiye sınırları içinde sadece tek bir konuta sahip olması şarttır. Ayrıca söz konusu bu tek konutun brüt yüz ölçümünün 200 metrekareyi aşmaması yasal bir zorunluluk.

İmar barışı düzenlemesi kapsamında "Yapı Kayıt Belgesi" alınmış olan meskenler de metrekare ve tek konut şartını sağladığı sürece bu muafiyet kapsamına dahil edilmektedir. Şartları taşıyan vatandaşların ilgili form ve belgelerle mülkün bağlı olduğu belediyeye başvurması yeterli kabul ediliyor.