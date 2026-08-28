Ankara’nın Çankaya ve Mamak ilçeleri ile İstanbul’un Eyüpsultan ilçesindeki kamu taşınmazlarının toplam 1 milyar 483 milyon 800 bin liraya satılmasına onay verildi. Sadece Kemerburgaz’daki taşınmazlar tek bir şirkete 1,2 milyar liraya satıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Ankara ve İstanbul’daki bazı taşınmazlara ilişkin satış kararları onaylandı. Cumhurbaşkanı kararları Resmî Gazete’de yayımlandı.

ANKARA'NIN EN LÜKS BÖLGELERİNDEN

Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi’nde bulunan ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz için en yüksek teklif 155 milyon lira oldu. Taşınmazın Carpartner Yardım ve Destek Hizmetleri Otomotiv Nakliyat Taahhüt Ticaret Limited Şirketine satılması uygun bulundu.

TIP FAKÜLTELERİN MERKEZİNDEKİ NOKTA İHALEYİ ALDI

Mamak ilçesinde Ankara, Gazi ve Hacettepe Tıp Fakültelerinin dibindeki Abidinpaşa-İmar Mahallesi’ndeki taşınmazların ise bir bütün olarak satışı onaylandı. İhaleyi 118 milyon 800 bin liralık teklifle Arslanlar İnşaat Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi kazandı.

Şirketlerin sözleşmeleri imzalamaması veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda teminatları gelir kaydedilecek ve ihaleler iptal edilecek.

SON DÖNEMİN EN BÜYÜK İHALESİ

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Kemerburgaz köyünde bulunan ve ÖİB adına kayıtlı taşınmazların satışı da onaylandı. Taşınmazları bir bütün olarak kapsayan ihalede en yüksek teklifi 1 milyar 210 milyon lirayla Ceynak Lojistik ve Ticaret AŞ verdi. Taşınmazların bulunduğu parsellerin toplam yüzölçümü 17 bin 678 metrekare yani 2,5 futbol sahası büyüklüğünde.

Ceynak’ın sözleşmeyi imzalamaması veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatı gelir kaydedilecek. Taşınmazlar, 1 milyar 205 milyon liralık ikinci teklifi veren Sarılar İnşaat ve Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ’ye satılacak. İkinci şirketin de yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ihale iptal edilecek.