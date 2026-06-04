Son dakika | TOKİ 64 ilde binlerce konutu satışa çıkarıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 81 şehir genelinde uygulamaya koyduğu 500 bin konutluk projenin ardından, bu kez 64 il sınırını kapsayan yeni bir konut satış hamlesine girişiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 64 ilde binlerce konutu satışa çıkaracağını duyurdu.

Kurum "TOKİ ile 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Amaç kira fiyatlarını düşürmek" dedi.

Bakan Kurum, "TOKİ Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkaracağız. Konutların çoğu bitti bitme aşamasına geldi." beyanında bulundu.

60 AY VADE VE PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 25 İNDİRİM SEÇENEĞİ

Satışı planlanan gayrimenkullerin orta gelir basamağında yer alan hanelerin satın alma gücüne uygun şekilde 2+1 ve 3+1 oda planlarında inşa edileceğini dile eden Murat Kurum, finansal ödeme modellerine ilişkin teknik detayları paylaştı.

Bakan Kurum, "2.1 milyondan başlayan 18 ay taksit gibi 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim. Yüzde 50 peşin ödeyene yüzde 8 indirim yapıyoruz ve 72 ay vade yapıyoruz. Peşinatın yüzde 50'sini şimdi yarısını sonra öderse ona da 60 ay vade yapıyoruz." sözlerini kullandı.

BAŞVURULAR 15 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Söz konusu 64 il genelinde satış listesine konulacak meskenler için yasal müracaat süreci 15 Haziran tarihinde başlatılacak. Ev sahibi olmak isteyen kitleler, başvurularını Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Bakan Kurum, müracaat edecek adaylarda aranacak yasal kriterleri şu şekilde duyurdu:

"Başvuru için eş ve Eşinizin ve kendinizin evi olmaması gerekiyor başvuru için. İstiyoruz ki ev sahipliği oranı artsın. 17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek ve bankalardan doğrudan satış yapılacak. 18 yaşını doldurmuş olmanız ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor."

HANGİ İLDE KAÇ TL'YE SATILACAK?

Projelerin hayata geçirildiği yerleşim yerlerindeki örnek satış bedellerini ve ödeme tablolarını da paylaşan Bakan Kurum; Ankara kentinde 2+1 nitelikteki bir dairenin 3,1 milyon TL'den başlayan fiyat etiketleri ve aylık 21 bin 400 TL'den başlayan taksit tutarlarıyla sunulacağını aktardı. Bursa ilinde 3+1 oda planındaki bir dairenin fiyatı 3,9 milyon TL olarak belirlenirken, Hatay ilinde ise konut fiyatının 3,2 milyon TL, aylık ödeme taksitinin ise 27 bin TL seviyesinde olacağı bakanlık tarafından ilan edildi.

İSTANBUL'DAKİ KİRALIK KONUTLAR İÇİN ŞARTLAR

İstanbul'a yönelik planlanan kiralama projesine dair de konuşan Bakan Kurum, büyük metropollerde kiralık konut hamlesini başlattıklarını, İstanbul genelinde 15 bin kiralık konutu ihtiyaç sahipleriyle buluşturacaklarını ve meskenlerin eylül ayı itibarıyla hak sahiplerine teslim edileceğini kaydetti.

İstanbul'daki 15 bin kiralık gayrimenkulün tahsis yasal şartlarını detaylandıran Kurum, kiralama sürecinde belirli sosyal kriterlerin işletileceğini vurguladı. Bu doğrultuda alt gelir basamağında bulunan ve devletten düzenli sosyal yardım alan kitlelere özel kontenjan tanımlanacağını bildiren Bakan Kurum; mülkleri kentsel dönüşüm uygulamaları nedeniyle tahliye edilen ancak ikamet edecek yeni ev bulamayan aileler ile emeklilere de özel pay ayrılacağını duyurdu.

Aylık kira bedellerinin serbest piyasa rayiçlerinin çok altında belirleneceğini savunan Kurum, sisteme dahil olacak ailelerin bu mülklerde en fazla 3 yıl süreyle ikamet edebileceğini, 3 yıllık sürenin dolmasının ardından ise aynı yasal şartlar altında evin bir başka hak sahibine kiralanacağını ifade ederek, temel hedeflerinin piyasadaki genel kira fiyatlarını aşağı çekmek olduğunu iddia etti.