Son dakika | Ticari kredilerin takip oranında çarpıcı yükseliş: Borç batağı büyüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri, ticari kredilerde takipteki alacak oranının son iki yılda yukarı yönlü bir seyir izlediğine işaret etti. 2024 yılında yüzde 1,4’e kadar gerileyen oran, izleyen dönemde tırmanışa geçerek 2 Ekim itibarıyla yüzde 2,5 seviyesine çıktı.

Grafikteki tarihsel seyir, ticari kredilerde takip oranının geçmişte daha yüksek seviyeleri gördüğünü de ortaya koydu. 2018 yılında yüzde 2,7 civarında bulunan oran, 2019-2020 döneminde hızla yükselerek yüzde 6,4 ile grafikteki zirvesine ulaştı.

Bu dönemin ardından başlayan gerileme, 2021-2024 döneminde devam etti ve oran yüzde 1,4’e kadar indi.

Ancak son veri ile birlikte takip oranında yeniden artış yaşanmış oldu.

UZUN DÖNEM ORTALAMASININ ALTINDA

Son yükselişe rağmen ticari kredilerde takipteki alacak oranı, yüzde 3,1 olan 10 yıllık ortalamanın 0,6 puan altında kaldı. Bununla birlikte, dip seviyeden güncel düzeye yaşanan 1,1 puanlık artış, takipteki alacak oranındaki yükselişin izlenmesi gereken bir eğilim olduğunu gösterdi.

Veriler, mevcut oranın tarihsel ortalamanın altında bulunduğunu ortaya koyarken, artışın nedenlerine veya kredi geri ödeme performansındaki değişime ilişkin tek başına bir sonuç sunmuyor. Bu açıdan, yükselişin kalıcı olup olmayacağı ve önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceği belirleyici olacak.