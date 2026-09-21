Son dakika | Sigortacılık soruşturmasında 20 şirkete el konuldu! TMSF devrede

İstanbul Anadolu Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından avukatlık ofislerine ve bağlantılı şirketlere yönelik titizlikle yürütülen sigortacılık soruşturmasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Yürütülen incelemeler neticesinde, kara para aklama ve finansal usulsüzlük şüpheleri bulunan avukatlık ofisleri ile bu yapılarla ortak hareket ettiği belirlenen 20 şirketin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.

BAKAN GÜRLEK DETAYLARI DUYURMUŞTU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçiren kişilerin kişisel verilerinin hukuka aykırı yöntemlerle temin edilerek belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonun tüm arka planını paylaşmıştı. Bakan Gürlek, toplam 253 bin kişiden vekaletname alındığını ve bu yolla 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde somut tespitlere ulaşıldığını kaydetmişti.

Toplam 825 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldığını belirten Gürlek, İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep illerinde eş zamanlı olarak 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkette arama ve gözaltı işlemlerinin düğmesine basıldığını duyurmuştu.