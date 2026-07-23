Son dakika | Emekli aylığı farkları yarın yatacak!

Temmuz ayının sonuna yaklaşırken, emeklilerin aylıklarına yansıtılan enflasyon farkı ödemeleri yarın yapılacak. Düzenleme kapsamında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yüzde 17,76 oranında bir artışa gidilirken, memur emeklileri yüzde 13,52'lik zam yapılmıştı.

YARIN YATACAK

SGK'dan emekli aylıklarına ilişkin açıklama yapıldı.

Aylıklara yapılacak enflasyon farkının yarın hesaplara yatırılacağı duyuruldu:

"4C (Emekli Sandığı) kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 24 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak. Bu kapsamda 2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar TL ödeme gerçekleştirilecek"

MECLİS'TE DÜZENLEME

Toplamda 5.1 milyon kişiyi etkileyen en düşük emekli maaşı düzenlemesi için TBMM'deki yasa yapım süreci devam ediyor. 'Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' adı altındaki torba yasanın ilk 7 maddesi onaylandı.

Bu kapsamda, teklifin 3. maddesinde bulunan taban aylık düzenlemesi de TBMM Genel Kurul Görüşmelerinde kabul edilmiş oldu. Torba yasanın tümüne yönelik oylama ve resmi yasalaşma süreci ise halen tamamlanmadı. Meclis, ilgili torba yasayı karara bağlamak üzere bugün tekrar toplanacak.

Bu yasal süreç tamamlanmadığı için, yeni kök aylığı ile ek ödemesinin toplamı 20 bin liranın altında kalan emeklilere eski taban aylık tutarı olan 20 bin lira yatırılmaya devam ediliyor.

Söz konusu zam farkları, yasanın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından hesaplara geçecek. Ay sonuna doğru netleşecek takvimle birlikte, ödenen tutarlar ile devlet tarafından karşılanacak olan yeni sınır 23 bin 552 TL arasındaki fark emeklilere yatırılacak.