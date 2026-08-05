Son dakika | Motorine büyük indirim geliyor!

Ortadoğu'da tansiyonun düşmesi akaryakıt fiyatlarına yaradı. Gerilim hattında anlaşma ihtimali çatışmaları büyük ölçüde durdurunca petrol fiyatlarında büyük gerileme yaşandı.

İNDİRİME ÖTV KESİĞİ

Bu durum ise doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Gece gelen indirimin ardından motorine, yine indirim göründü.

Bu gece yarısı 3,97 TL indirim bekleniyor. Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre bu tutarın, önemli bölümü ÖTV için kesilecek. Kalan tutar pompaya yansıyacak.

DÜN DE İNDİRİM GELMİŞTİ AMA...

Diğer yandan motorine dün gece de 1 lira 5 kuruş indirim geldi. Normalde bu tutar 6 lira 37 kuruştu ancak 5,32 TL'lik tutarın ÖTV'ye gitmesi ile indirim miktarı çok küçük kaldı.

Akaryakıt tabelasında indirim öncesi güncel fiyatlar şu şekilde:

Motorin Fiyatları:

İstanbul litre fiyatı 80 TL

Ankara81,12 TL

İzmir ise 81,4 TL

Benzin Fiyatları:

İstanbul: 68,51 TL

Ankara: 68,22 TL

İzmir: 68,51 TL