Halk TV Ekonomi Son dakika | Mehmet Şimşek, Meclis'te fonlarla ilgili bilgi verdi

Son dakika | Mehmet Şimşek, Meclis'te fonlarla ilgili bilgi verdi Son dakika... Sermaye piyasalarında patlak veren 187 milyar liralık fon krizinin ardından yatırımcıların mağduriyeti devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Meclis'te MHP Lideri Bahçeli'yle görüştü.