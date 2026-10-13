Son dakika | Mehmet Şimşek, Meclis'te fonlarla ilgili bilgi verdi
Son dakika... Sermaye piyasalarında patlak veren 187 milyar liralık fon krizinin ardından yatırımcıların mağduriyeti devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Meclis'te MHP Lideri Bahçeli'yle görüştü.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen Şimşek, hazırlanan kanun teklifine ilişkin bilgi verdi.
Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) makam odasında bir araya geldi.
Bakan Şimşek, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye TBMM'deki makam odasında gerçekleştirdiği ziyarette, fon düzenlemesiyle bağlantılı olarak gündemde bulunan iki kanun teklifi hakkında bilgilendirmede bulundu.
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi