İşsizlik nisan ayında arttı! '"Türkiye'de iki yıldır istihdam artışı yok"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026'nın nisan ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 5 bin kişi azalarak 2 milyon 868 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşirken, genç işsizlik bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 14,5 oldu. Atıl iş gücü oranı ise 1,2 puanlık azalış ile yüzde 30,1'e indi.

"YÜZ BİNLER İŞİNİ KAYBEDERKEN BU NASIL OLUYOR?"

İşsizlik verilerini Halk TV ekranlarında değerlendiren İbrahim Kahveci "361 bin kişi işini kaybetti ama işsizlik oranı sadece 8,1'den 8,2'ye çıkıyor. Bu nasıl oluyor? 2 yıldır Türkiye'de istihdam artışı yok hatta azalış var 510 bin kişi azalmış." diye eleştirdi.

İSTİHDAMDA SERT KIRILMA

TÜİK tarafından açıklanan hanehalkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki grupta resmi işsiz sayısı 2026 yılı nisan ayında bir önceki aya kıyasla 5 bin kişilik sınırlı bir düşüş sergileyerek 2 milyon 868 bin kişi bazında gerçekleşti.

Madalyonun diğer yüzündeki istihdam verilerinde ise çok sert bir kırılma belgelendi. İstihdam edilenlerin toplam sayısı 2026 yılı nisan ayında bir önceki aya göre 356 bin kişi birden azalarak 32 milyon 166 bin kişiye geriledi. Bu sert düşüşle birlikte istihdam oranı da aylık bazda 0,6 puanlık kayıpla yüzde 48,1 bandına indi. Bahse konu kritik oran erkeklerde yüzde 65,4 iken, kadınlarda yüzde 31,2 olarak kayıtlara geçti.

İŞ GÜCÜNDEN KAÇIŞ SÜRÜYOR: KATILIM ORANI GERİLEDİ

İş gücü arzı, 2026 yılının nisan ayında bir önceki aya kıyasla 361 bin kişi birden eriyerek 35 milyon 34 bin kişi seviyesine çekildi. Ekonomik güvensizlik ve durgunluk nedeniyle iş gücüne katılma oranı da aylık bazda 0,6 puan azalış kaydederek yüzde 52,4 şeklinde gerçeğe dönüştü. İş gücüne katılım oranları cinsiyet dağılımına göre mercek altına alındığında; erkeklerde yüzde 70,2, kadınlarda ise yüzde 35,0 olarak paylaşıldı.

GENÇ NÜFUSTA VAHİM TABLO SÜRÜYOR

Gelecek kaygısı taşıyan 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puanlık bir azalış sergilemiş olsa da yüzde 14,5 gibi yüksek bir seviyede kalmaya devam etti. Genç nüfusa ait işsizlik verileri cinsiyet bazında incelendiğinde; genç erkeklerde bu oran yüzde 12,0, genç kadınlarda ise yüzde 19,4 olarak tahmin edildi.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 30'U AŞTI

İstihdamda yer alıp referans haftası içerisinde fiilen işinin başında bulunanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2026 yılı nisan ayında bir önceki aya kıyasla 0,3 saatlik bir artış trendiyle 42,1 saat olarak hesaplandı. Çalışanların üzerindeki mesai yükü artarken, iş bulamayanların durumu alarm vermeyi sürdürdü.

Zamana bağlı eksik istihdam edilenler, potansiyel iş gücü arzı ve resmi işsizlerin tamamından meydana gelen geniş tanımlı atıl iş gücü oranı, 2026 yılının nisan ayında bir önceki aya göre 1,2 puan gerilemiş olsa da yüzde 30,1 gibi korkunç bir seviyede çakılı kaldı.

Zamana bağlı eksik istihdam ile resmi işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 olarak ölçülürken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,5 olarak rapora girdi.