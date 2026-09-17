Son dakika | İşlemleri durdurulan Hedef Portföy'den açıklama geldi

Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararı kapsamında şirketin kurucusu olduğu ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören yatırım fonlarının alım ve satım işlemlerinin durdurulmasına ilişkin açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, SPK kararı çerçevesinde farklı portföy yönetim şirketlerinin fonlarıyla birlikte Hedef Portföy'ün TEFAS'ta işlem gören yatırım fonlarının da alım ve satım yönünde işleme kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, SPK kararında unvanları belirtilen fonların ise Kurul tarafından tayin edilecek yöntem doğrultusunda tasfiye edileceği ifade edildi.

"LİKİDİTE PROBLEMİ BULUNMUYOR"

Hedef Portföy, söz konusu kararın şirketin finansal yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesine ilişkin bir durumdan veya temerrütten kaynaklanmadığını vurguladı. Açıklamada, tırnak içindeki ifadeyle, "Hedef Portföy'ün faaliyetlerinin devamlılığı ve fonlarının ödeme gücü açısından herhangi bir likidite problemi bulunmamaktadır" denildi. Şirketin güçlü özkaynak yapısı ve finansal yapısıyla faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürdüğü belirtildi.

FONLARIN TASFİYE SÜRECİ SPK ESASLARI ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLECEK

SPK kararı kapsamında Hedef Portföy'ün TEFAS'ta işlem gören fonlarının alım ve satım işlemlerinin durdurulduğu belirtilen açıklamada, tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin sürecin mevzuat, SPK tarafından belirlenecek esas ve yöntemler ile fon bilgilendirme dokümanları doğrultusunda yürütüleceği kaydedildi. Hedef Portföy, bu süreçte yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasının temel öncelik olduğunu bildirdi.

Şirket ayrıca SPK ve ilgili kurumlarla tam iş birliği ve iletişim içerisinde hareket edildiğini, Kurul kararına uyum kapsamında gerekli tüm adımların atıldığını açıkladı.

GELİŞMELER KAP'TAN DUYURULACAK

Hedef Portföy, sürece ilişkin gelişmelerin mevzuat çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketin resmi iletişim kanalları aracılığıyla yatırımcılar ve kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Açıklamada, şirketin sermaye piyasalarının şeffaf, güvenilir ve istikrarlı işleyişine yönelik sorumluluğunu sürdüreceği ifade edildi. Giriş saati 17 Eylül 2026 - 13:31 ve güncelleme saati 17 Eylül 2026 - 13:31 olarak kayıtlara geçti.