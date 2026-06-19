Son dakika | İmalat sanayi verileri açıklandı: Toparlayamıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2026 dönemine ait İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verilerini açıkladı.

İktisadi Yönelim Anketi dahilinde toplam 1.966 iş yerinden elde edilen veriler ışığında, imalat sektörünün genelinde kapasite kullanımının bir önceki aya kıyasla çok sınırlı bir yukarı yönlü hareket sergilediği tespit edildi.

Mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı, mayıs ayında nisan ayına göre 0,1 puanlık bir değişimle yüzde 74,1 seviyesine ulaştı. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış oran ise nisan ayındaki yüzde 73,8 seviyesinden 0,4 puanlık bir ivmelenmeyle yüzde 74,2 olarak kayıtlara geçti.

ZİRVE KAĞIT VE TÜTÜNÜN OLDU

Sektörel veriler detaylıca incelendiğinde, kapasitenin en yoğun kullanıldığı alan yüzde 84,4 ile kağıt sanayisi oldu. Bu alanı yüzde 84 ile tütün ve yüzde 83,9 ile ağaç ürünleri sektörü takip etti. Diğer ulaşım araçları alanında oran yüzde 80,4 şeklinde ölçülürken, giyim sanayisinde söz konusu veri yüzde 77 seviyesinde gerçekleşti.

OTOMOTİV VE DERİDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Açıklanan raporda, bazı temel sektörlerde atıl kapasitenin giderek büyüdüğü gözlemlendi. En düşük kapasite kullanım oranı yüzde 60,7 ile deri sanayisinde kaydedildi. Motorlu kara taşıtları sektöründe bu oran yüzde 65,9 düzeyinde kalırken, içecek sanayisinde yüzde 66,4, diğer imalat sanayisinde ise yüzde 67,7 olarak belirlendi. Açıklanan bu zıt rakamlar, sanayinin genelinde görülen ufak çaplı toparlanmanın sektörler arasında homojen dağılmadığını ve dev ayrışmalar yaşandığını gösterdi.

ARA MALLARI KULLANIMDA ÖNE ÇIKTI

Mal grupları kategorisinde yapılan değerlendirmede, mayıs ayının en yüksek kapasite kullanım oranına yüzde 75,2 ile ara mallarında ulaşıldı.

Dayanıksız tüketim malları yüzde 73,1, genel tüketim malları ise yüzde 72,7 oranında kapasite ile faaliyet gösterdi. Öte yandan dayanıklı tüketim mallarında bu veri yüzde 70,6 olarak ölçülürken, ekonominin geleceği için kritik önem taşıyan yatırım mallarında kapasite kullanım oranı yüzde 70,3 seviyesinde kaldı.