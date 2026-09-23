Son dakika | Fon soruşturmasında Emre Tezmen ve Muhammed Yarız dahil 11 ismin tüm mal varlıklarına el konuldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında tutuklanan ve haklarında işlem yapılan bazı kritik isimlerin mal varlıklarına yönelik el koyma kararı verildi.

Listede fon krizinin patlak vermesinde belirleyici olan Tera Holding ve Pusula Holding yöneticileri yer aldı.

MAL VARLIĞINA TEDBİR KARARI VERİLEN İSİMLER

Tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verilenlerin listesi şu şekilde:

Emre Tezmen: Tera Yatırım Holding (Yönetim Kurulu Başkanı) / Tera Grubu

Muhammed Yarız: Pusula Holding / Pusula Portföy

Muhammed Talha Sazak: Tera Yatırım Holding / Tera Grubu (Yönetim Kurulu Üyesi)

Sait Aytaç: Pusula Holding (CEO)

Tolga Dıramalıol: Tera Grubu / Tera Yatırım Holding iştirakleri

Emrullah Furkan Gün: Tera Yatırım Holding / Tera Grubu (Yönetim Kurulu Üyesi)

Emir Münir Sarpyener: Tera Yatırım Holding / Tera Grubu (Üst Yönetim / CEO)

Elif Özüş: Tera Yatırım Holding / Tera Grubu (Finans Grup Direktörü)

Cem Gürkan Alpay: Tera Yatırım Holding / Tera Bank / Tera Grubu (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Mehmet Ziya Gökalp: Hedef Holding (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür)

Sibel Gökalp: Hedef Holding (Yönetim Kurulu Üyesi / Ortak)

KRİPTO VARLIK VE KİRALIK KASALARINA EL KONULDU

Namık Kemal Gökalp, Sibel Gökalp ve Mehmet Ziya Gökalp'in bankalardaki hesaplarına; kripto varlıklarına, hisse senetlerine, yatırım fonu katılma paylarına, kiralık kasalarına, şirket ortaklıklarına el konuldu.

EMRE TEZMEN'İN 24 TAŞINMAZ VE 11 ŞİRKET ORTAKLIĞINA EL KONULDU

Tera Yatırım'ın yönetim kurulu başkanı olan Emre Tezmen'in İstanbul, Ankara, Düzce ve Muğla'daki 24 taşınmazına el konuldu. Öte yandan ortağı olduğu; TERA Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Savana Dış Ticaret Danışmanlık Anonim Şirketi, Savana Dış Ticaret Danışmanlık Anonim Şirketi, Savana Dış Ticaret Danışmanlık Anonim Şirketi, Dilim Bilişim Teknolojileri Perakende Ticaret Anonim Şirketi, Grad Yapı İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi, DS Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi, Myra Araç Kiralama ve Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Görsel Plastik Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Viva Terra Su Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, TRA Bilişim Teknoloji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ndeki ortaklık paylarına el konuldu.

MUHAMMED YARIZ'IN 7 TAŞINMAZI LİSTEDE

Pusula Portföy ve Pusula Finans Holding'ün Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın 7 taşınmazı ile beraber bankalardaki hesaplarına; kripto varlıklarına, hisse senetlerine, yatırım fonu katılma paylarına, kiralık kasalarına, şirket ortaklıklarına el konuldu.

MUHAMMET YARIZ İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Katılımevim ve Gündoğdu Gıda paylarındaki işlemler nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu ve bazı kişiler hakkında iki yıl süreyle işlem yasağı getirdiği de belirtilmişti.

Serdar Turhan hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildiğini ilk olarak 12 Eylül’de duyurulmuştu. Aynı dönemde Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öne sürüldü. Yarız daha sonra adli makamlara başvurdu ve tutuklandı.

FONLAR TASFİYE EDİLDİ

Soruşturma sürerken SPK de Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu 131 fon hakkında tasfiye kararı aldı. Bu şirketlerin TEFAS’ta işlem gören yatırım fonları da işlemlere kapatıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon kapsamında 19 Eylül 2026'da Tera Holding binasına girmişti.

Soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alınmış adliyeye sevk edilmişlerdi.

5 isim dün savcılık ifadelerinin ardından tutuklandı.

FON KRİZİNDEKİ ROLLERİ

Kriz, Tera Portföy ve Pusula Portföy’ün yönettiği bazı fonlar da dahil olmak üzere, yatırımcılar tasarruflarını çekmek isterken bu talepleri karşılamakta zorlanmasıyla başladı.

Fonlar, hızlı satılması güç olan ve büyük oranlarda ellerinde tuttukları hisselere yoğunlaşmıştı; bu hisselerin aynı anda büyük miktarda satışa konu edilmesi fiyatları aşağı çekerek yatırımcılara geri ödenebilecek tutarı azaltabilirdi.

Tera Yatırım’ın fon yönetimi birimi, 16 Eylülde yaptığı açıklamada, iki fonundan çıkan yatırımcılar nedeniyle bazı ödemeleri yapamadığını duyurdu. Borsa bu açıklamalar sonrası çakılırken, hemen ertesi sabah Finansal İstikrar Komitesi toplanmış ve art arda piyasayı dengeleyici adımlar atılmıştı.