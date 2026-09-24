Son Dakika | Fon mağdurlarının beklediği çözümü YENİ Parti açıkladı! Bu yapılırsa paralarını alabilecekler

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, 131 yatırım fonundaki mağduriyet için hazırladıkları kanun teklifini açıkladı. Özlale, önerdikleri yöntemle kayıpların yüzde 80’inden fazlasının karşılanabileceğini savundu.

Tera ve Pusula’nın da gündeme geldiği fon krizinde YENİ Parti’nin önerisi, yatırımcıların gerçek kaybını hesaplayıp haksız kazançları fona geri almak ve varlıkları değerinde satarak elde edilen parayı mağdurlara dağıtmak. Özlale, bu yöntemin vatandaşa ek vergi getirmeden ve kamu kaynağı kullanmadan uygulanabileceğini söyledi.

Teklifin başlıca adımları şöyle:

GERÇEK KAYIP HESAPLANACAK

Her yatırımcının fona yatırdığı ve fondan çektiği para belirlenecek. Tutarlar enflasyona göre güncellenecek; hesap dökümünde görünen ancak tahsil edilmeyen getiriler alacak sayılmayacak.

İADE TALEPLERİ EŞİT DEĞERLENDİRİLECEK

Talimatı farklı saatlerde verenlerle parasını fonda bırakanlar için bir ‘eşit işlem tarihi’ belirlenecek. Daha önce yapılan ödemeler kesin hesapta dikkate alınacak.

HAKSIZ KAZANÇLAR GERİ ALINACAK

Fonların kuruluşundan itibaren ilişkili kişiler, ilk yatırımcılar ve olağandışı para çıkışları incelenecek. Hukuka aykırı kazançların fona iadesi istenecek.

FAZLA ALINAN ÜCRETLER FONA DÖNECEK

Yönetim, performans, danışmanlık ve dağıtım ücretleri yeniden hesaplanacak. Fazla tahsil edilen tutarların enflasyon farkı ve kanuni faiziyle geri alınması öngörülüyor.

FON VARLIKLARI DEĞERİNDE SATILACAK

SPK gözetiminde kurulacak beş kişilik tasfiye kurulu, varlıkların panikle ve piyasa değerinin altında satılmasını önlemeye çalışacak.

İLK 90 GÜNDE GEÇİCİ ÖDEME YAPILABİLECEK

Mevcut nakit ve kolay satılabilir varlıklardan yatırımcılara ilk ödeme yapılması, sonradan tahsil edilen paraların da ek ödeme olarak dağıtılması planlanıyor.

YATIRIMCI HESABINI TAKİP EDEBİLECEK

Her mağdur hesaplanan alacağını ve ödemeleri görebilecek, hesaplamaya itiraz edebilecek. SPK, süreç hakkında üç ayda bir kamuoyuna ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na rapor verecek.

Özlale, teklifin öngördüğü geri ödeme oranına ilişkin “Teklifimizle kamu kaynağı kullanmadan mağduriyetin yüzde 80'inden fazlasını gidermek mümkün” dedi.

YENİ PARTİ'NİN ÖNERDİĞİ ÇÖZÜMÜN TÜM DETAYLARI!

Tera ve Pusula’nın da gündeme geldiği yatırım fonu krizine ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Özlale, kamu otoritesinin zamanında önlem almadığını söyledi. Krizden 10 ay önce uyarılarda bulunduklarını belirten Özlale, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile dönemin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı’nın uyarılarına rağmen müdahale edilmediğini ifade etti.

“Burada kamu otoritesinin denetim ve gözetim eksikliği olduğu şüphe götürmez” diyen Özlale, olağandışı fiyatların, ilişkili işlemlerin ve açıklanamayan getirilerin zamanında incelenmesi hâlinde krizin önlenebileceğini savundu. Yaşananların özellikle düşük ve orta gelirli vatandaşları etkileyen bir servet krizine dönüştüğünü söyledi.

MECLİSE ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERECEKLER

Özlale, bazı siyasetçiler ile üst düzey bürokratların süreçte rol oynadığını ileri sürdü. “Bu işin içerisinde kamu bürokrasisi ile siyasetçilerin olduğu kesindir” diyen Özlale, daha önce isimler açıklanmasına rağmen önlem alınmamasının araştırılması gerektiğini belirtti.

Özlale Meclis'in açıldığı ilk gün, krizin tüm yönleriyle incelenmesi için araştırma önergesi vereceklerini açıkladı.

Fon mağdurlarının yalnızca yüksek getiri peşinde koşan kişiler olarak gösterilmesine de karşı çıkan Özlale, önemli bir bölümünün düşük ve alt-orta gelir grubunda olduğunu söyledi.

“Bu insanlar gerçekten yılı değil, ayı değil, haftayı değil, günü kurtarma derdindeler” ifadesini kullanan Özlale, bazı yatırımcıların elde etmeyi umdukları gelirle kira, mutfak masrafı ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını anlattı.

Özlale, büyük yatırımcıların ve süreçte dahli olduğunu öne sürdüğü kişilerin kriz ortaya çıkmadan paralarını çektiğini, zararın küçük yatırımcıların üzerinde kaldığını iddia etti. Vatandaşların lisanslı ve denetlenen fonlara güvendiğini vurgulayan Özlale, “Bu insanlar lisanslı ve denetlenen bir yapıya güvenen insanlardır” dedi.

MEVCUT YÖNTEMLE EN FAZLA YÜZDE 15 GERİ ALINABİLİRMİŞ

Özlale, sorumlulardan hesap sorulmasının yanında mağdurların parasını geri almasını sağlayacak bir tasfiye yöntemine ihtiyaç olduğunu söyledi. Özlale, kendi değerlendirmelerine göre mevcut yöntem sürdürülür ve kamu kaynağı kullanılmazsa yatırımcılar paralarının yalnızca yüzde 10’unu, en fazla yüzde 15’ini geri alabilecek.

YENİ Parti’nin teklifinin bu oranı yüzde 80’in üzerine çıkarabileceğini savunan Özlale, önerisini şu sözlerle anlattı:

“Oysa biz Yeni Parti olarak Hazine'ye başvurmadan, kamu bankalarına zarar yüklemeden, vatandaşa ek vergi çıkmadan, doğru bir tasfiye süreciyle bu mağdurların paralarının yüzde 80'inden daha fazlasının alınabileceği bir yöntemi bugün kanun teklifiyle kamuoyuna sunuyoruz.”

Özlale’ye göre bunun yolu, haksız kazançları ve fazla alınan ücretleri geri almak, fon varlıklarını korumak ve değerlerinin altında satılmalarını önlemekten geçiyor.

HER YATIRIMCININ GERÇEK PARA HAREKETİ HESAPLANACAK

Teklif, hakkında tasfiye kararı alınan ve alım satımı durdurulan 131 fonu kapsıyor. Daha sonra ciddi ödeme açığı veya mevzuata aykırı şüpheli işlem saptanan başka fonlar da tasfiye kurulunun gözetiminde özel tasfiyeye alınabilecek.

Özlale, olağan yatırım zararlarıyla usulsüzlükten kaynaklanan kayıpların ayrı değerlendirileceğini belirtti.

Önerilen yöntemde her yatırımcı için ayrı hesap oluşturulacak. Merkezi Kayıt Kuruluşu, bankalar ve saklayıcı kuruluşların kayıtlarından kişinin fona yatırdığı ve fondan çektiği para belirlenecek. Bu tutarlar enflasyona göre güncellenerek kalan alacak hesaplanacak.

Özlale, hesap dökümünde görünen ancak hiç tahsil edilmeyen getirilerin alacak sayılmayacağını söyledi. Bir yatırımcının kâğıt üzerinde yüzde 3 bin getiri elde etmiş görünmesi, geri alacağı paranın bu tutar üzerinden hesaplanması anlamına gelmeyecek. Özlale, yöntemi “Yani kağıt üzerindeki getiriye değil, gerçek para hareketlerine bakarak bir fon mağduriyeti tablosu oluşturacağız, her bir vatandaş için ayrı ayrı” sözleriyle özetledi.

İADE TALİMATININ SAATİ MAĞDURİYETİ BELİRLEMEYECEK

Özlale, geçen hafta çarşamba günü saat 13.30’dan önce ve sonra iade talimatı verenlerle parasını fonda bırakanların farklı kayıplar yaşadığına dikkat çekti. Özlale, “Sizin iade talimatınızı ne zaman verdiğiniz mağduriyetinizi belirlememeli” dedi.

Teklife göre tasfiye kurulu, yatırımcılar arasında ödeme farklarının oluşmaya başladığı anı ‘eşit işlem tarihi’ olarak belirleyecek. Bu tarihten sonraki iade talepleri aynı sırada değerlendirilecek. Daha önce yapılan ödemeler de kesin hesapta mahsup edilecek. Böylece zararın tamamının parasını fonda bırakan yatırımcılara yüklenmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

HAKSIZ KAZANÇLAR FONA GERİ ALINACAK

Özlale, fonların kurulduğu tarihten itibaren ilk yatırımcıların, ilişkili kişilerin ve olağandışı para çıkışlarının incelenmesini önerdi. Özlal hukuka aykırı veya gerçek ekonomik değere dayanmayan kazançların fonlara geri alınmasını istediklerini söyledi. İncelemede belirli bir başlangıç yılı değil, her fonun kuruluş tarihi esas alınacak.

Yüksek kazanç elde eden her yatırımcının şüpheli sayılmayacağını vurgulayan Özlale, “İyi niyetli yatırımcı peşinen suçlanmayacak” dedi. Özlale’ye göre içeriden bilgi kullanımı, ilişkili kişilerle para hareketleri ve manipülasyona katılım araştırılacak. Bu ilişkilerin MASAK tarafından tespit edilebileceğini belirten Özlale, “Burada amacımız dolayısıyla küçük yatırımcıyı birbirine düşürmek değil, haksız kazancın izini sürmektir” ifadesini kullandı.

Özlale’nin anlattığı teklife göre tasfiye kurulu, haksız kazanç şüphesi saptadığı kişilerin mal varlığının dondurulması için Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvuracak. İlgili kişiye üç günlük itiraz süresi tanınacak. Özlale, itirazın idare mahkemesinde değerlendirileceğini ve Danıştay yolunun açık olacağını söyledi. Haksız kazanç tespit edilirse mal varlığına el konulmasını, kişinin haklı çıkması hâlinde ise parasını nemalandırılmış tutarıyla geri almasını öngördüklerini belirtti.

Fon şirketlerinin aldığı yönetim, performans, danışmanlık ve dağıtım ücretleri de nihai tasfiye değeri üzerinden yeniden hesaplanacak. Özlale’ye göre fazla tahsil edilen tutarlar, enflasyon farkı ve kanuni faiziyle fonlara iade edilecek. Zarardan sorumlu kişilerden tazminat, uygun sigorta teminatlarından da ödeme talep edilecek.

FON VARLIKLARI DEĞERİNİN ALTINDA SATILMAYACAK

Teklif, SPK gözetiminde, çıkar ilişkisi bulunmayan beş kişilik bir tasfiye kurulu kurulmasını öngörüyor. Kurul kayıtları toplayacak, davaları takip edecek ve fon varlıklarını koruyacak.

Özlale, “Bir servet transferine yol açmayacak şekilde, varlıklar panikle ucuza satılmayacak” dedi. Özlale varlıkların piyasa değerinin çok altında elden çıkarılması hâlinde yatırımcılara dağıtılacak paranın azalacağını belirtti. Özl bu nedenle satışlarda en yüksek geri kazanımı sağlayacak şeffaf yöntemlerin kullanılmasını istediklerini söyledi.

İLK 90 GÜNDE GEÇİCİ ÖDEME ÖNGÖRÜLÜYOR

Özlale, fonlarda 800 milyar liranın üzerinde para bulunduğunu belirterek tamamının kısa sürede dağıtılamayacağını söyledi. Teklife göre mevcut nakit ve kolay satılabilir varlıklardan ilk 90 gün içinde geçici bir ödeme yapılabilecek. Daha sonra tahsil edilen tutarlar yatırımcılara ek ödeme olarak dağıtılacak.

Yatırımcılar kendi hesaplarındaki bakiyeyi, hesaplanan alacaklarını ve yapılan ödemeleri görebilecek; hesaplamalara itiraz edebilecek. SPK da tasfiye sürecine ilişkin kamuoyuna ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na üç ayda bir rapor verecek. Özlale, “Yani mağdur parasını beklerken süreç hakkında da karanlıkta bırakılmayacak, bütün süreci çok şeffaf bir şekilde izleyecek” dedi.