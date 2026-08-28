Son dakika | Ekonomiye güven aylar sonra iyimser seviyeye çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan verilere göre, ekonomik güven endeksi temmuz ayında 99,8 seviyesinde bulunurken, ağustos ayında yüzde 0,8 oranında bir artış kaydederek 100,6 seviyesine yükseldi.

TÜKETİCİ VE REEL KESİM GÜVENİNDE SEKTÖREL AYRIŞMA

Açıklanan verilere göre, ağustos ayında tüketici güven endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 1 oranında artış göstererek 90,8 seviyesine çıktı.

Aynı dönemde imalat sanayisini kapsayan reel kesim güven endeksi de yüzde 1,2 yükselerek 102,4 seviyesine ulaştı. Buna karşılık, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,1 azalışla 111,9'a, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 düşüşle 110,1 seviyesine geriledi.

İnşaat sektörü güven endeksi ise aylık bazda yüzde 0,4 oranında azalarak 83,1 olarak gerçekleşti.

100 EŞİĞİ VE ENDEKSİN HESAPLAMA YAPISI

Ekonomik güven endeksi 0 ile 200 aralığında değer alıyor. Endeksin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise kötümserliği yansıtıyor. Ağustostaki verilerle birlikte endeks genel bazda 100 eşiğinin üzerine çıkmış oldu.

EN SON ŞUBAT 2026'DA 100 PUANI AŞMIŞTI

Ekonomiye güvende aylarca toparlama olmazken, en son 6 ay önce Şubat 2026'da endeks sınırlı bir artışla 100,7 seviyesine yükselmişti. Bu seviye de 11 ay sonra yakalanabilmişti.