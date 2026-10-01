Son dakika | Cevdet Yılmaz duyurdu: Fon kurulu yeniden toplanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, başkanlığını yaptığı Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısının yarın sabah gerçekleştirileceğini açıkladı.

Yılmaz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fon tasfiye sürecine ilişkin yol haritasının belirlendiğini ve ilgili kurumların görev alanları kapsamında eşgüdüm içinde somut adımlar attığını belirtti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından önemli kararların alındığını ve kamuoyuna açıklandığını ifade eden Yılmaz, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açıldığını bildirdi.

Adli süreçlerin etkin şekilde sürdürüldüğünü belirten Yılmaz, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) görevlendirildiğini ve çalışmalarına başladığını kaydetti.

"MANİPÜLATÖRLERE KARŞI TEDBİR"

Kurumların kendi alanlarında attıkları adımlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirdiğini belirten Yılmaz, dezenformasyonlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Yılmaz, sürecin her aşamasının hukuk kuralları içinde ve halkın hassasiyetleri çerçevesinde yönetileceğini ifade etti. Temel yaklaşımın kamu ve yatırımcıların haklarını korumak olduğunu belirten Yılmaz, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatör ve spekülatörlere karşı etkili tedbirler alınacağını söyledi.

TEMEL SAĞLAM SAVUNMASI

Yılmaz ayrıca Türkiye ekonomisinin temellerinin ve sermaye piyasalarının yapısının sağlam olduğunu belirterek sistemik risk bulunmadığını ifade etti.

Sorunların fon piyasalarının sınırlı bir kesiminde ortaya çıktığını savunan Yılmaz, sorunların çözülmesiyle sermaye piyasalarının daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edeceğini kaydetti.