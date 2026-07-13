Son dakika | Cari açık belli oldu: Ekonomistler bile bunu beklemiyordu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs dönemine ait ödemeler dengesi verilerini kamuoyuna sundu. Paylaşılan resmi istatistiklere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı mayıs ayında 1 milyar 459 milyon dolar tutarında açık kaydetti.

Aynı dönemde altın ve enerji kalemleri dışarıda bırakıldığında, cari denge 3 milyar 626 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise mayıs ayında 4 milyar 340 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

YILLIK CARİ AÇIKTA DEVASA BOYUT

Yıllıklandırılmış bazdaki verilere bakıldığında, cari açık mayıs ayı itibarıyla yaklaşık 37,3 milyar dolar seviyesine tırmandı. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise yıllık süreçte 74,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Aynı dönem verilerinde hizmetler dengesi 62,5 milyar dolar fazla üretirken; birincil gelir dengesi 24,1 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 1,3 milyar dolar açık verdi.

HİZMETLER DENGESİNE TURİZM KATKISI

Mayıs ayında hizmetler dengesi kanalıyla gerçekleşen net nakit girişi 5 milyar 207 milyon dolar oldu. Bu kalemin alt kırılımlarında, taşımacılık hizmetlerinden 2 milyar 243 milyon dolarlık, seyahat gelirlerinden ise 3 milyar 815 milyon dolarlık net girdi sağlandığı görüldü.

FİNANSMANDA BORÇLANMA VE REZERV ERİMESİ ÖNE ÇIKTI

2026 yılı mayıs ayı itibarıyla yıllık bazdaki cari açığın finansman yapısı incelendiğinde; net doğrudan yatırımlar 1,8 milyar dolar, net portföy yatırımları 5,3 milyar dolar, krediler 46,7 milyar dolar ve ticari krediler 200 milyon dolar seviyesinde katkı sundu.

Buna karşın net efektif ve mevduat kalemi, finansman üzerinde 18,8 milyar dolarlık negatif bir etki doğurdu. Merkez Bankasının döviz cinsinden net rezervlerindeki yıllık azalma ise 32,3 milyar dolar şeklinde kayıtlara geçti.

DOĞRUDAN YATIRIMLARDA DIŞARIYA NAKİT KAÇIŞI

Mayıs ayında doğrudan yatırımlar kaleminde 455 milyon dolarlık net nakit çıkışı yaşandı. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye yönelik doğrudan yatırımları 296 milyon dolar artış gösterirken, yurt içi yerleşiklerin sınır dışındaki yatırım tutarı 751 milyon dolar yükseldi.

Gayrimenkul alanında ise yurt içi yerleşikler yurt dışında 143 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’deki net mülk edinimi ise 184 milyon dolar oldu.

PORTFÖY YATIRIMLARINDAN SERT ÇIKIŞ

Portföy yatırımları mayısta 3 milyar 69 milyon dolarlık net çıkışa sahne oldu. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi ile yatırım fonu piyasasında 2 milyar 786 milyon dolarlık, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasasında ise 287 milyon dolarlık net satış yürüttü.

Sınır dışındaki tahvil ihraçlarında yabancı yatırımcılar banka ihraçlarından 562 milyon dolar, diğer sektörlerin ihraçlarından 860 milyon dolar net alım yaptı. Genel Hükümet ihraçlarında ise 169 milyon dolarlık net satış görüldü.

BANKALARIN DIŞ KREDİ KULLANIMI TIRMANDI

Yurt dışı kaynaklı kredilerde bankalar 2 milyar 653 milyon dolar, diğer sektörler 755 milyon dolar net kullanım kaydetti. Genel Hükümet ise 180 milyon dolarlık net geri ödemede bulundu.

Yurt dışı bankaların Türkiye’deki mevduat hacmi Türk lirası cinsinden 1 milyar 175 milyon dolar, yabancı para cinsinden 1 milyar 154 milyon dolar artarak toplam net artışta 3 milyar 529 milyon dolara ulaştı. Resmi rezervlerde ise mayıs ayı içinde 3 milyar 300 milyon dolarlık net azalış gerçekleşti.