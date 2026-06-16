Son dakika | Akaryakıtta yine indirim! Tarih belli oldu

Motorin fiyatları, petroldeki düşüşle art arda indirime giriyor. Bu gece motorine yeniden indirim göründü.

Ortadoğu'daki savaş tamtamlarının yerini barışa bırakmasıyla uluslararası piyasalarda petrol ve akaryakıt fiyatları tepe taklak oldu. Küresel piyasalarda motorinin ton fiyatı hızla gerilerken, iç piyasada peş peşe indirim iddiaları gündeme geldi. Ancak küresel sistemde yaşanan devasa düşüşler Türkiye'deki tüketicinin pompasına yine doğrudan yansıtılmıyor; devreye sokulan mali mekanizmalar nedeniyle motorinde beklenen 1,66 liralık indirimin sadece 42 kuruşu halkın cebine kalıyor, geri kalanı ise vergi ayarlamalarına gidiyor.

Gazeteci Olcay Aydilek haberi duyurdu: "Motorine, ikinci indirim… Motorine, bu gece yarısı 1,66 TL indirim göründü. Eşel mobil sistemi uyarınca pompaya yansıması beklenen tutar 42 kuruş."

Motorin grubunda bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,66 TL tutarında yeni bir indirim hesaplanıyor. Ancak akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları dengelemek amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi kuralları uyarınca, bu indirimin sadece 42 kuruşluk bölümü doğrudan pompa satış fiyatlarına yansıtılacak.

SAVAŞ BİTTİ, BRENT PETROL 82 DOLARA GERİLEDİ

ABD ile İran arasında patlak veren askeri çatışmalar döneminde küresel piyasalarda 115 dolar seviyesine kadar tırmanan Brent petrolün varil fiyatı, iki devletin savaşı bitirecek nihai bir anlaşmaya varmasıyla birlikte hızla geri çekildi. Yaşanan diplomasi trafiğinin ardından Brent petrol, uluslararası piyasalarda 82 dolar düzeyinden işlem görmeyi sürdürüyor.

Barış mutabakatına dair haber akışıyla birlikte, sınır ötesindeki piyasalarda motorinin metrik ton fiyatında da aşağı yönlü kırılmalar meydana geldi. Küresel maliyetlerdeki bu gevşemeye bağlı olarak, iç piyasadaki motorin fiyatlarında ardı ardına indirim adımları atılmaya başlandı. Bu doğrultuda, motorin grubunda bugünden itibaren geçerli olmak üzere zaten 1,23 TL'lik bir indirime gidilmişti.

Maliyet düşüşlerine bağlı olan ikinci indirim dalgası ise bu gece yarısı itibarıyla yürürlüğe konulacak.

Sektör içerisindeki güvenilir kaynaklar, motorin fiyatlarında bu gece yarısı itibarıyla 1,66 TL'lik bir indirim alanının oluştuğunu tescil ederek, "Eşel mobil sistemi uyarınca pompaya yansıması beklenen indirim tutarı 42 kuruş" değerlendirmesinde bulundu.

BENZİN İNDİRİM İÇİN GEREKLİ DÜZEYE GELMEDİ

Akaryakıt sektörü temsilcileri, motorindeki bu hareketliliğin ardından benzin grubunda da yakın zamanda bir indirimin masada olup olmadığı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"Küresel piyasalarda benzinin metrik ton fiyatı da geriledi. Ancak, indirim için gerekli düzeye daha gelmedi."

Yapılan diplomatik anlaşmanın resmi olarak imzalanmasının ardından ham petrol, motorin ve benzin fiyatlarındaki aşağı yönlü çözülmenin çok daha hızlı bir ivme kazanabileceğini net olarak vurgulayan sektör kaynakları, “Bu da doğal olarak gerek benzine gerekse de motorine yeni indirim anlamına gelecek“ diye konuştu.