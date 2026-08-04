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Halk TV Ekonomi Son dakika | Akaryakıta dev indirim! 6 liranın üstünde geliyor

Son dakika | Akaryakıta dev indirim! 6 liranın üstünde geliyor

Son dakika indirim haberi geldi. Günlerce gelen zamların ardından sürücülere nefes aldıracak bir indirim bekleniyor. Motorinin litresine 6,37 TL beklenen indirimin tamamının pompaya yansıyıp yansımayacağı akşam belli olacak.

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Son dakika | Akaryakıta dev indirim! 6 liranın üstünde geliyor
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Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor. Ancak bu kez zam değil indirim haberi gedi. Haftalardır, zam haberleri ile sarsılan sürücüler bu kez dev bir indirimle nefes alacak.

Pompa fiyatları bir kez daha değiştiPompa fiyatları bir kez daha değişti

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorine, bu gece yarısı 6,37 TL indirim bekleniyor. İndirimin, bu tutarda pompaya yansıyıp yansımayacağı saat 16:00’da, rafinerilerin yeni fiyatları akaryakıt dağıtım şirketlerine bildirmesiyle netleşecek.

ZAM GELDİ

Son dakika | Akaryakıta dev indirim! 6 liranın üstünde geliyor - Resim : 2

Öte yandan LPG’ye (otogaz) ise gece yarısı 2 lira 60 kuruş zam geldi.

Zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 67,24 lira
Motorin: 81,02 lira
LPG: 33,79 lira

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 67,08 lira
Motorin: 80,87 lira
LPG: 33,19 lira

Ankara

Benzin: 68,20 lira
Motorin: 82,14 lira
LPG: 33,89 lira

İzmir

Benzin: 68,50 lira
Motorin: 82,42 lira
LPG: 33,79 lira

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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