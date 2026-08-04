Son dakika | Akaryakıta dev indirim! 6 liranın üstünde geliyor

Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor. Ancak bu kez zam değil indirim haberi gedi. Haftalardır, zam haberleri ile sarsılan sürücüler bu kez dev bir indirimle nefes alacak.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorine, bu gece yarısı 6,37 TL indirim bekleniyor. İndirimin, bu tutarda pompaya yansıyıp yansımayacağı saat 16:00’da, rafinerilerin yeni fiyatları akaryakıt dağıtım şirketlerine bildirmesiyle netleşecek.

ZAM GELDİ

Öte yandan LPG’ye (otogaz) ise gece yarısı 2 lira 60 kuruş zam geldi.

Zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 67,24 lira

Motorin: 81,02 lira

LPG: 33,79 lira

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 67,08 lira

Motorin: 80,87 lira

LPG: 33,19 lira

Ankara

Benzin: 68,20 lira

Motorin: 82,14 lira

LPG: 33,89 lira

İzmir

Benzin: 68,50 lira

Motorin: 82,42 lira

LPG: 33,79 lira