Son dakika | Akaryakıta dev indirim! 6 liranın üstünde geliyor
Son dakika indirim haberi geldi. Günlerce gelen zamların ardından sürücülere nefes aldıracak bir indirim bekleniyor. Motorinin litresine 6,37 TL beklenen indirimin tamamının pompaya yansıyıp yansımayacağı akşam belli olacak.
Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor. Ancak bu kez zam değil indirim haberi gedi. Haftalardır, zam haberleri ile sarsılan sürücüler bu kez dev bir indirimle nefes alacak.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorine, bu gece yarısı 6,37 TL indirim bekleniyor. İndirimin, bu tutarda pompaya yansıyıp yansımayacağı saat 16:00’da, rafinerilerin yeni fiyatları akaryakıt dağıtım şirketlerine bildirmesiyle netleşecek.
ZAM GELDİ
Öte yandan LPG’ye (otogaz) ise gece yarısı 2 lira 60 kuruş zam geldi.
Zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 67,24 lira
Motorin: 81,02 lira
LPG: 33,79 lira
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 67,08 lira
Motorin: 80,87 lira
LPG: 33,19 lira
Ankara
Benzin: 68,20 lira
Motorin: 82,14 lira
LPG: 33,89 lira
İzmir
Benzin: 68,50 lira
Motorin: 82,42 lira
LPG: 33,79 lira