Pompa fiyatları bir kez daha değişti

Akaryakıt piyasasında dün benzine yapılan zammın ardından, sürücülerin beklediği LPG indirimi bugün itibarıyla tabelalara yansıdı. Otogaz (LPG) fiyatlarında 93 kuruşluk bir indirime gidildi.

Küresel piyasalarda ise ABD'deki uzun tatil öncesinde, ABD ile İran arasında Orta Doğu'da barışı sağlama çabalarına yönelik temkinli iyimserliğin etkisiyle petrol fiyatları cuma günü hafif bir yükseliş kaydetti.

Bir önceki seansta her iki gösterge petrol fiyatı da şubat ayı sonunda başlayan ABD-İran savaşından bu yana en düşük seviyelerini görmüştü. İran'ın bir kargo gemisine düzenlediği saldırı ve ardından iki ülkenin karşılıklı saldırıları sonrası, taraflar arasında varılan ilk anlaşma uyarınca Hürmüz Boğazı üzerinden nakliye trafiği de kısmen yeniden başladı.

3 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.77 Motorin 64.61 LPG 31.19

3 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.59 Motorin 64.43 LPG 30.59

3 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.72 Motorin 65.68 LPG 31.19

3 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.98 Motorin 65.96 LPG 30.99

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