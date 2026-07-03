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Pompa fiyatları bir kez daha değişti

Benzine yapılan zammın ardından sürücülere LPG indirimi müjdesi geldi. Otogaz fiyatı 93 kuruş düşerken, küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki barış çabalarının temkinli iyimserliği petrolü hafif yükseltti.

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Pompa fiyatları bir kez daha değişti
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Akaryakıt piyasasında dün benzine yapılan zammın ardından, sürücülerin beklediği LPG indirimi bugün itibarıyla tabelalara yansıdı. Otogaz (LPG) fiyatlarında 93 kuruşluk bir indirime gidildi.

Küresel piyasalarda ise ABD'deki uzun tatil öncesinde, ABD ile İran arasında Orta Doğu'da barışı sağlama çabalarına yönelik temkinli iyimserliğin etkisiyle petrol fiyatları cuma günü hafif bir yükseliş kaydetti.

Bir önceki seansta her iki gösterge petrol fiyatı da şubat ayı sonunda başlayan ABD-İran savaşından bu yana en düşük seviyelerini görmüştü. İran'ın bir kargo gemisine düzenlediği saldırı ve ardından iki ülkenin karşılıklı saldırıları sonrası, taraflar arasında varılan ilk anlaşma uyarınca Hürmüz Boğazı üzerinden nakliye trafiği de kısmen yeniden başladı.

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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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