Skuter kullanandan şirketine... Herkesi ilgilendiren kritik değişiklik! 170 bin liraya kadar ceza

Türkiye genelinde kiralık elektrikli skuter hizmeti sunan özel şirketleri doğrudan kapsayan yeni mevzuat yürürlüğe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan "Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 13 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak resmileşti.

Güncellenen mevzuatla birlikte e-skuter firmalarının izin süreçleri, sahadaki toplam araç miktarları, sundukları hizmet standartları ve denetim yükümlülüklerini ihlal etmeleri durumunda uygulanacak para cezaları baştan sona yenilendi.

ÜÇÜNCÜ İHLALDE 170 BİN TL CEZA VE 6 AY FAALİYET DURDURMA

Mevzuattaki en belirgin değişiklik, kiralama şirketlerinin bölge bazlı izin verilen araç sayısı limitlerini aşması durumunda karşılaşacakları yaptırımlar oldu.

Hizmet verdikleri ilçe veya lokasyonlarda belirlenmiş kotalara riayet etmeyen işletmelere:

İlk kural ihlalinde 8 bin 687 TL,

İkinci kural ihlalinde 86 bin 900 TL,

Üçüncü kural ihlalinde ise 170 bin TL idari para cezası kesilecek.

Söz konusu sınır ihlalinin üç defa tekrarlanması halinde, kesilecek idari para cezasının yanı sıra firmanın yetki belgesi kapsamındaki tüm faaliyetleri 6 ay boyunca geçici olarak askıya alınacak.

İZİN VERİLEN SKUTER SAYISINA KESİN KOTA

Düzenlemenin dayandığı kurallara göre işletmeler, faaliyet gösterdikleri il geneli için aldıkları toplam izin miktarını geçemeyecek.

Firmalar, hizmet sundukları ilçe veya tanımlı bölgede izin aldıkları skuter sayısının yüzde 70'inden az, yüzde 130'undan fazla aracı sahada bulunduramayacak. Kış dönemini kapsayan kasım-şubat ayları arasında ise alt sınır yüzde 40 şeklinde uygulanacak.

Sahadaki araç miktarının tespitinde bir tam günlük izleme esas alınacak. Skuterlerin saat 00.00 ile 23.59 saatleri arasındaki ortalama konum verileri incelenerek değerlendirme yapılacak.

İZİN VE HİZMET ŞARTLARINI UYMAYANLARA PARA CEZASI

Yeni kararlarla sadece araç sınırını ihlal edenler değil, operasyonel yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketler de yaptırımla karşılaşacak.

Yetki ve izin şartlarına ilişkin kurallara uymayan işletmelere 86 bin 900 TL, teknik ve operasyonel şartları aksatanlara ise 8 bin 687 TL idari para cezası verilecek.

Kullanıcılara ve tüketicilere kesintisiz destek sunacak çağrı merkezi veya mobil uygulama altyapısını kurmayan ya da ilgili hizmet aksaklıklarına yol açan şirketlere verilecek ceza tutarı ise 43 bin 447 TL olarak belirlendi.

DENETİMDE BELGE VERMEYENE 50 BİN TL CEZA

Genişletilen düzenleme kapsamında yetkili kamu kurumlarının denetim süreçlerine ilişkin kurallar da sertleştirildi.

Saha ve evrak denetimi sırasında görevli personele talep edilen bilgi veya belgeleri sunmayan işletmelere 50 bin TL idari para cezası kesilecek. Bu adımla birlikte firmaların sadece yollardaki araçları değil, kayıt dışı faaliyetleri ve verileri de denetim kapsamına alınmış olacak.

HER SKUTER İÇİN AYRI AYRI CEZA KESİLEBİLECEK

Yönetmelikte birden fazla kural ihlalinin eş zamanlı tespiti halinde uygulanacak prosedür netleştirildi.

Bir işletmenin birden çok kusurunun belirlenmesi durumunda her bir kabahat için ayrı idari para cezası tutanağı tanzim edilecek. Elektrikli skuterlerle ilgili aksaklık ve ihlallerde, kurallara uymayan her bir araç için ayrı ayrı para cezası kesilebilecek. İdari yaptırım tutanakları dijital ortamda da düzenlenebilecek.

YENİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

13 Ekim 2026 tarihli ve 33399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişiklikleri, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Hükümler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülecek.