Halk TV Ekonomi Sistem üç gün boyunca kilit! İşlem yapılamayacak

Sistem üç gün boyunca kilit! İşlem yapılamayacak Vergi mükelleflerinin ve muhasebecilerin en temel işlemlerini yürüttüğü dijital altyapı günlerce erişime kapanıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, sistem çalışması gerekçesiyle e-Beyan altyapısını tam üç gün boyunca hizmet dışı bırakacağını duyurdu.