Sistem üç gün boyunca kilit! İşlem yapılamayacak
Vergi mükelleflerinin ve muhasebecilerin en temel işlemlerini yürüttüğü dijital altyapı günlerce erişime kapanıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, sistem çalışması gerekçesiyle e-Beyan altyapısını tam üç gün boyunca hizmet dışı bırakacağını duyurdu.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) çok sayıda mükellefi yakından ilgilendiren önemli bir altyapı çalışması planlandığını kamuoyuna duyurdu.
SİSTEMLER 3 GÜN BOYUNCA ERİŞİME KAPALI OLACAK
Başkanlık tarafından yayımlanan resmi duyuruda, e-Beyan sistemlerinde gerçekleştirilecek güncellemeler ve teknik çalışmalar sebebiyle belirli tarihlerde beyanname işlemlerinin yapılamayacağı bildirildi.
Bu kapsamda, 1 Ağustos 2026 saat 00:00 ile 3 Ağustos 2026 saat 23:59 tarihleri arasında beyanname sistemleri (DBS, e-Beyanname, İnternet Vergi Dairesi) üzerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderimi yapılamayacak.
ÇALIŞMALAR BİTİNCE YENİDEN AKTİF EDİLECEK
GİB, söz konusu altyapı güncellemelerinin tamamlanmasının hemen ardından, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderimi için beyanname sistemlerinin ivedilikle tekrar aktif duruma getirileceğini açıkladı.