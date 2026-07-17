Şirketler kuruldu ama batan batana

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2026 yılı Haziran ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, haziran ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 26,1 artarak 7 bin 644'ten 9 bin 639'a yükseldi. Ancak aynı dönemde kepenk indiren işletmelerin sayısı, kurulan şirket oranından çok daha çarpıcı bir hızla arttı.

HAZİRANDA "İFLAS" TABLOSU

Verilere göre, mayıs ayında 2 bin 72 şirket faaliyetlerine son verirken, haziran ayında bu sayı yüzde 58,9'luk rekor bir artışla 3 bin 293'e ulaştı.

Yıllık bazda gerçekleşen değişimler ise piyasalardaki durgunluğun boyutunu şu verilerle ortaya koydu:

Geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 31,5 arttı.

Yine geçen yılın aynı ayına kıyasla kapanan şirket sayısı yüzde 28,2 artış gösterdi.