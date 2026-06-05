Sıcak havada araba camını açık bırakanlara büyük ceza! Bazı Avrupa ülkelerinde başladı

Cevabınız evet ise, bu haberden sonra cam düğmelerine tekrar basmak isteyeceksiniz. Çünkü 'kamu güvenliğini tehlikeye atmak' suçlamasıyla ceza yemek, hatta aracınız çalındığında sigortadan tek kuruş alamamak an meselesi! Gelin, sürücüleri şoke eden bu yeni yasal düzenlemenin perde arkasına birlikte bakalım...

Yaz aylarında termometreler 40 derecenin üzerine çıktığında, sürücülerin en büyük çilesi fırına dönen araç kabinleridir. Pek çok sürücü, içeride hava sirkülasyonu sağlansın ve aşırı ısı birikmesin diye aracını park ederken camları birkaç santimetre açık bırakmayı alışkanlık haline getirmiştir. Ancak masum ve mantıklı görünen bu hareket, Avrupa’da başınızı yasalarla ciddi şekilde derde sokabilir.

Yunanistan başta olmak üzere Avrupa genelinde güncellenen trafik kanunları, park halindeyken camı açık bırakılan araçları "suça ve hırsızlığa davetiye çıkarmak" olarak sınıflandırıyor.

YASA NE DİYOR? CAM AÇIK BIRAKMAK NEDEN SUÇ?

Metinde doğrudan "cam" kelimesi geçmese de, polisler camın açık bırakılmasını bir güvenlik zafiyeti ve ihmal olarak değerlendirme yetkisine sahip. "E1-A" (düşük tehlike) kategorisine giren bu ihlalin Yunanistan'daki cezası ise 30 Euro.

Temel Mantık: Kamu Güvenliği

Yasa koyucuların buradaki amacı sadece sizin malınızı korumak değil. Açık bırakılan bir camdan içeri sızıp aracı çalan bir hırsız, kaçarken bir yayaya çarpabilir, ölümlü kazalara yol açabilir veya aracı başka bir suçta kullanabilir. Yani aracınızı kilitlememek veya camını açık bırakmak, toplum güvenliğini tehlikeye atmak olarak kabul ediliyor.

AVRUPA'DA CEZALAR EL YAKIYOR!

Bu kural sadece Yunanistan ile sınırlı değil. Avrupa’nın pek çok ülkesinde çok daha ağır yaptırımlar uygulanıyor:

İtalya: İtalyan Karayolu Kanunu'nun (Codice della Strada) 158. maddesine göre, aracını hırsızlığa karşı korumasız bırakanlara 41 Euro ile 173 Euro arasında değişen cezalar kesiliyor.

Almanya: Alman Trafik Kanunu (StVO § 14) uyarınca aracın pencerelerini açık bırakıp gitmek yasak. Üstelik Almanya'da camı açık bırakılan bir araç çalınırsa, kasko ve sigorta şirketleri "ağır ihmal" gerekçesiyle zararınızı karşılamayı kesinlikle reddediyor.

TÜRKİYE’DEKİ DURUM NE?

Türkiye'deki Karayolu Trafik Kanunu'nda araba camını açık bırakmaya doğrudan yazılan spesifik bir para cezası bulunmuyor. Ancak Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Mevzuatı açısından durum oldukça kritik:

⚠️ Önemli Kasko Detayı: Türkiye'de de aracınızın camı açıkken içerisinden bir eşya çalınırsa veya araç düz kontak yapılarak götürülürse, sigorta şirketleri bunu "Gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması ve ağır ihmal" olarak değerlendirir. Bu durumda kasko şirketi zararı ödemez ve tüm maddi kayıp sürücünün üzerinde kalır.

SÜRÜCÜLERE TAVSİYE

Sıcak havalarda aracınızı korumak istiyorsanız camları açık bırakmak yerine; güneşlik (ön cam perdesi) kullanmak, aracı gölge alanlara park etmek veya direksiyon kılıfları tercih etmek hem yasal olarak hem de sigorta açısından en güvenli yöntemlerdir.