Sert çakılan hisseler uçtu! Herkes kaybederken onlar parasını katladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde yaşanan sert dalgalanmalar haftaya damga vururken; bazı hisseler yüzde 18'i aşan oranlarda kazanç sağladı, ancak Pasifik Eurasia Lojistik ve Katılımevim gibi hisselerdeki yüzde 40'a varan dev düşüşler borsadaki riskleri ve küçük yatırımcının uğradığı kayıpları gözler önüne serdi.

Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren BIST 100 endeksindeki hisse senetlerinde geçen hafta belirgin ayrışmalar kaydedildi.

Haftalık veriler incelendiğinde kazanç tarafında bazı şirketler öne çıkarken, çok sayıda yatırımcı ise sert düşüşlerle karşı karşıya kaldı.

BIST 100'DE EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER

Geçtiğimiz haftanın en güçlü performansına imza atan şirket Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ (VESTL) oldu. VESTL hisseleri haftalık bazda yüzde 18,76 oranında değer kazanarak endekste zirveye yerleşti. Bu şirketi yüzde 18,07'lik artışla Destek Finans Faktoring AŞ (DSTKF) takip etti.

Türkiye Halk Bankası AŞ (HALKB) ise yüzde 17,90 yükseliş kaydederek haftanın en çok kazandıran üçüncü hissesi olarak kayıtlara geçti.

Bu üç hissede dikkat çekici olan ise geçtiğimiz haftalarda yaşanan düşüşler.

Enerya Enerji AŞ (ENERY) hisseleri yüzde 12,31 değer kazanarak dördüncü sırada yer alırken, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO) yüzde 9,77'lik yükselişle listenin beşinci sırasında yer aldı.

KAYIPLAR TARAFINDA SERT DÜŞÜŞLER

Haftanın en büyük değer kaybı Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ (PASEU) hisselerinde yaşandı. PASEU hisseleri haftalık bazda yüzde 40,90 oranında gerileyerek BIST 100'de en çok kaybettiren şirket oldu. Bu düşüşü yüzde 38,14 oranındaki kayıpla Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) izledi.

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret AŞ (GESAN) hisseleri yüzde 34,91 değer kaybederken, Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ (EUPWR) yüzde 34,22 oranında geriledi.

Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) ise yüzde 27,76'lık düşüşle haftayı en çok kaybettiren beşinci hisse olarak tamamladı.