Savaşın vurduğu turizmi bayram canlandırdı!

Türkiye genelinde milyonlar 9 günlük Kurban Bayramı tatili için Ege ve Akdeniz kıyılarına akın etmesi, jeopolitik krizler nedeniyle yaz sezonuna büyük bir tedirginlikle giren turizm sektörüne can suyu oldu.

Yılın ilk aylarında patlak veren komşu İran'daki askeri çatışmalar yüzünden rezervasyon iptalleriyle sarsılan turizm işletmecileri, son haftalarda diplomatik kanallardan gelen olumlu haberler ve bayram bereketiyle derin bir nefes aldı.

Sektör temsilcileri, sezonun ilk yarısındaki kayıplara rağmen barış umutlarının güçlenmesiyle birlikte yabancı turist talebinin de yeniden Türkiye'ye yöneldiğini belirtiyor.

2026 HEDEFLERİ REKOR SONRASI SAVAŞA TAKILDI

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (UN Tourism) verilerine göre Türkiye, geçtiğimiz yıl ağırladığı 51,7 milyon ziyaretçi ile küresel ölçekte en fazla turist çeken 11'inci ülke konumunda yer alıyordu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi verileri ise geçen yıl 64 milyon yabancı ziyaretçiyle 65,2 milyar dolarlık rekor bir turizm geliri elde edildiğini ortaya koymuştu. Bu başarı grafiğinin ardından ekonomi yönetimi, 2026 yılı hedefini turist sayısında yüzde 5-8 artış ve 68 milyar dolar gelir olarak belirlemişti.

Ancak 28 Şubat tarihinde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarıyla başlayan savaş, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması ve küresel enerji maliyetlerinin tırmanmasıyla özellikle Avrupalı turistlerin seyahat haritalarını değiştirmesine yol açarak Türkiye'nin iddialı planlarına darbe vurdu.

NİSAN AYINDA YAŞANAN KAN KAYBI YERLİ TURİSTLE DENGELENDİ

Savaşın tırmandığı dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı nisan ayı verileri yabancı ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,44'lük bir daralma yaşandığını ve rakamın 3,5 milyona gerilediğini ortaya koydu. Ocak-Nisan döneminin genelinde ise Türkiye'ye gelen yabancı sayısı yüzde 2,08 azalarak 10,3 milyon seviyesinde kaldı. Bu dönemde İstanbul yüzde 51,47'lik payla yine en çok tercih edilen destinasyon olurken, Antalya ve sınır kentleri onu takip etti.

DW Türkçe'den Aram Ekin Duran'a konuşan Akdeniz Turistik Oteller ve İşletmeler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, savaşın etkisiyle 1 Ocak-25 Mayıs döneminde geçen yıla oranla yüzde 8'lik net bir kayıp oluştuğunu doğruladı. Avrupa'daki ekonomik sıkışmanın da turisti zorladığını ifade eden Kavaloğlu, buna karşın yerli turist talebinde yaşanan yüzde 15-20 civarındaki artışın ve bayram dönemiyle birlikte Antalya'daki otellerin yüzde 100 doluluğa ulaşmasının sektörü ayakta tuttuğunu vurguladı.

BAKANLIKTAN 60 MİLYAR LİRALIK KREDİ DESTEĞİ VE VERGİ İNDİRİMİ

İktidar kanadı da savaşın turizm üzerindeki olumsuz etkilerini absorbe etmek adına peş peşe makroekonomik destek paketlerini devreye soktu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizmin istihdam ve döviz noktasında stratejik önemine değinerek, sektörü desteklemek amacıyla 60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) paketini tahsis ettiklerini açıkladı. Bakan Şimşek ayrıca, işletmelerin maliyet yükünü hafifletmek adına çok istisnai bir vergi düzenlemesine giderek Konaklama Vergisi oranını yüzde 2'den yüzde 1'e düşürdüklerini hatırlattı ve hedeflerinin turizmi kültür, gastronomi ve sağlık alanlarıyla 12 aya yaymak olduğunu yineledi.

BARIŞ UMUTLARI REZERVASYONLARI PATLATTI

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler ise Ortadoğu'daki tarafların ateşkes kararı almasıyla barış umutlarının canlandığını ve bu durumun rezervasyonlara anında pozitif yansıdığını açıkladı.

Savaşın ilk iki ayındaki o ağır ve tedirgin havanın yavaş yavaş dağıldığını belirten İşler, kriz döneminde Türkiye'den İspanya'ya kayan yabancı turistlerin, İspanya'daki fahiş fiyat artışları nedeniyle rotayı yeniden Türkiye'ye çevirdiğini bildirdi.

Bölgede kalıcı bir barış anlaşmasının imzalanması durumunda eylül ve ekim aylarında çok ciddi bir talep patlaması yaşanacağını öngören ETİK Başkanı, 2026 yılı için konulan 68 milyar dolarlık hedefin yakalanması zor görünse de, barışın tesisiyle birlikte geçen yılın rekor rakamlarını yakalamanın sektör adına büyük bir başarı sayılacağını ifade etti.