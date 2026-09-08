Sanayide kritik değişiklik: Erdal Bahçıvan aday olmayacağını açıkladı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Odakule’de düzenlenen basın toplantısında yeni dönemde aday olmayacağını kamuoyuna ilan etti.

Görev süresi boyunca küresel krizlerden kur şoklarına, pandemiden yüksek enflasyona kadar pek çok zorlu süreci yönettiklerini belirten Bahçıvan, kararını kendi iradesiyle aldığını vurguladı.

"GÖREVİMİ HUZURLA DEVREDİYORUM"

Toplantıda konuşan Erdal Bahçıvan, makamların kalıcılığından ziyade ilkeli duruşun önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“İnsan hayatında bazı görevler vardır; onlara sahip olunmaz, onlar bir süreliğine taşınır. Makamların gerçek değeri ne kadar uzun süre tutulduklarıyla değil, hangi ilkelerle ve nasıl bırakıldıklarıyla ölçülür. Bugün içimde bir eksiklik değil; görevimi bütün gücümle yapmış, söylemem gereken sözü zamanında söylemiş ve bu büyük kuruma hizmet etmiş olmanın huzuru var. Bu büyük emaneti, kendi irademle, doğru olduğuna inandığım bir zamanda bırakma kararı aldım.”

Sanayi politikasında "doğruya doğru, yanlışa yanlış" felsefesiyle hareket ettiklerini söyleyen Bahçıvan, kamu otoritesi karşısında bağımsız kurumsal duruşlarını koruduklarını ifade etti.

ENDER YILMAZ'A AÇIK DESTEK

Seçim sürecine yönelik tercihlerini de netleştiren İSO Başkanı Bahçıvan, yaklaşan İSO seçimlerinde Başkan Adayı olduğunu açıklayan Ender Yılmaz’a tam destek vereceklerini belirtti. Yılmaz’ın adaylığının yönetim kurulunun ortak kararıyla alındığını kaydeden Bahçıvan, Ender Yılmaz için şu değerlendirmede bulundu:

“Sakinliği, zarafeti, kavgadan uzak olgun davranışlarıyla camiamızın sevilen bir sanayicisi olan kardeşim Ender Yılmaz'ın; İstanbul Sanayi Odası'nın marka değerini koruyacağına hatta geliştirip daha ileri noktalara taşıyacağına yürekten inanıyor, kendisine güveniyor ve başarılar diliyorum. Yolu açık olsun.”

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçıvan, kararını açıklamak için İlçe Seçim Kurulu tarafından belirlenen ve Ağustos ayı meclis toplantısıyla hukuki olarak başlayan seçim takviminin kesinleşmesini beklediğini dile getirdi. Kulislerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) veya bir bakanlıkta görev alacağı yönündeki iddialara ise "Herkes benim adıma fal bakıyor" diyerek yanıt veren Bahçıvan, şu an için böyle bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.