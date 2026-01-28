Sanayici sert çıktı: Artık pranga haline geldi

İSO meclis toplantısında konuşan Erdal Bahçıvan, sanayicinin üzerindeki en büyük yüklerden birinin Gümrük Birliği olduğunu belirterek eleştirdi. Bahçıvan, Avrupa Birliği ile olan ticaret anlaşmasının mevcut haliyle rekabet gücünü kısıtladığını vurgulayarak "yeni normal" olan belirsizliğe karşı yapısal reform çağrısı yaptı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Ocak 2026 meclis toplantısında konuşan Erdal Bahçıvan, sanayicinin içerisinde bulunduğu sorunları açıkladı.

Odakule’de düzenlenen toplantıda, 2026 yılına dair hem umut verici hem de temkinli bir tablo çizildi.

Türkiye'nin makro-finansal istikrar yolunda meyveleri toplamaya başladığını belirten Bahçıvan, sanayinin asıl kurtuluşunun "nitelikli üretim" ve "güncel hukuk" olduğunu belirtti.

30 YILLIK BİR SİSTEMİN 'PRANGA' ETKİSİ

Bahçıvan’a göre, AB’nin imzaladığı ancak Türkiye’nin dahil olamadığı Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA), Türk sanayicisi için haksız rekabet yaratıyor.

"Avrupa Birliği'ne tam üyeliğimiz kısa vadede mümkün görünmüyorsa; o zaman artık Gümrük Birliği'ni tüm alanlarıyla yeni baştan gözden geçirmemiz gerekiyor. Sanayimiz için artık bir pranga haline gelen bu sistemin yenilenmesi daha fazla ertelenmemelidir."

Pazarda Yeni Dev Rakipler: AB'nin yeni STA’ları ile Çin’in yanına eklenen rakipler ve riskleri şu şekilde özetlendi:

Rakip / AnlaşmaSanayiye EtkisiRisk Faktörü
MERCOSUR (Brezilya/Arjantin)Yüksek rekabet baskısıTarım ve sanayi ürünlerinde maliyet avantajı.
Hindistan STAİhracat pazarında yeni rakipTeknoloji ve tekstil alanında pazar daralması.
"Made in Europe" PlanıDışlanma riskiTürkiye'nin bu stratejideki yerinin belirsizliği.

EKONOMİDE 'YENİ NORMAL': YÜKSEK BELİRSİZLİK

Bahçıvan, 2026 yılına kaotik bir dünya tablosuyla girildiğini belirterek, öngörülemezliğin artık hayatın bir parçası olduğunu ifade etti.

"Ukrayna, İran ve Suriye eksenindeki çatışmaların emtia fiyatları ve tedarik zinciri üzerindeki baskısı sürüyor" diyen Bahçıvan, olağanüstü bir gelişme yaşanmazsa, enflasyonun 2026 sonuna doğru %20 seviyelerine düşmesini beklediklerini söyledi.

"Ancak burada da hala kimi zorluklarımız var: Beklenti ve fiyatlama davranışlarında iyileşme zaman alıyor. Finansal sıkılığa rağmen iç talep canlı seyrediyor." diye ekledi.

Bahçıvan'a göre deprem harcamalarındaki azalış ve bütçe iyileşmesi, para politikasına nefes aldırdı.

TEKNOLOJİK AÇIK VURGUSU

Türkiye'nin savunma sanayinde yakaladığı başarı trendinin tüm sektörlere yayılması gerektiğini savunan İSO Başkanı, yapısal reform ajandasının ilk sırasına "teknoloji açığını kapatmayı" koydu.

Bahçıvan'ın konuşmasına göre, sadece savunmada değil, sanayinin tabanında bir yapısal dönüşüm şart.

