Sanayide üretim geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2026 dönemine ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını açıkladı. 1.752 iş yerinin katılımıyla hazırlanan veriler, sanayideki kan kaybının sürdüğünü ortaya koydu.

Endeks açıklandı: Sanayici beklemeye geçti

KAPASİTE KULLANIMINDA GERİLEME

Ocak ayında imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti. Bu düşüş, imalat sektöründe üretim iştahının azaldığını ve sanayi çarklarının rölantide döndüğünü gösteriyor.

MEVSİMSEL DÜZELTMEDE CILIZ ARTIŞ

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerde (KKO-MA) ise sınırlı bir kıpırdanma gözlendi.

KKO-MA, bir önceki aya göre 0,2 puanlık sembolik bir artışla yüzde 74,4 seviyesine çıktı. Ancak bu cılız artış, sanayideki genel durgunluk tablosunu değiştirmeye yetmedi.