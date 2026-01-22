Sanayide üretim geriledi

Sanayide üretim geriledi
Yayınlanma:
Merkez Bankası’nın Ocak 2026 verileri sanayideki durgunluğu gözler önüne serdi. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı gerilerken, fabrikalar atıl kapasiteyle çalıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2026 dönemine ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını açıkladı. 1.752 iş yerinin katılımıyla hazırlanan veriler, sanayideki kan kaybının sürdüğünü ortaya koydu.

Endeks açıklandı: Sanayici beklemeye geçtiEndeks açıklandı: Sanayici beklemeye geçti

KAPASİTE KULLANIMINDA GERİLEME

2022/05/05/imalat-sanayi-gerileme.jpg

Ocak ayında imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti. Bu düşüş, imalat sektöründe üretim iştahının azaldığını ve sanayi çarklarının rölantide döndüğünü gösteriyor.

MEVSİMSEL DÜZELTMEDE CILIZ ARTIŞ

2023/10/30/sanayi-isci-aa-e1613717528975.jpg

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerde (KKO-MA) ise sınırlı bir kıpırdanma gözlendi.

KKO-MA, bir önceki aya göre 0,2 puanlık sembolik bir artışla yüzde 74,4 seviyesine çıktı. Ancak bu cılız artış, sanayideki genel durgunluk tablosunu değiştirmeye yetmedi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
Ekonomi
Dünyanın en değerli şirketi korsan veriye mi başvurdu?
Dünyanın en değerli şirketi korsan veriye mi başvurdu?
CHP'den kredi kartı borçlarına ilişkin kanun teklifi
CHP'den kredi kartı borçlarına ilişkin kanun teklifi