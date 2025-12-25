Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2025 dönemine ilişkin "İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi" verilerini paylaştı. İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1799 iş yerinin yanıtlarıyla şekillenen anket sonuçları, ekonominin lokomotifi olan sanayide çarkların yavaşladığını bir kez daha ortaya koydu.

Sanayi düze çıkamıyor: Asgari ücrette düşük zam riski!

Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre sadece 0,5 puanlık sembolik bir artışla 103,7 seviyesine yükseldi. Ancak bu mikro artışın arkasında, üreticinin geleceğe dair kaygılarını artıran veriler gizli.

SİPARİŞLER BIÇAK GİBİ KESİLDİ

Endeksi yukarı çeken ana unsur, üreticilerin gelecek üç aydaki üretim hacmi ve istihdam beklentisi oldu. Fakat bu beklentilerin hayata geçmesini sağlayacak olan "sipariş" cephesinde durum tam tersi. Verilere göre; hem mevcut toplam sipariş miktarı hem de son üç aydaki toplam sipariş hacmi endeksi aşağı yönlü etkileyen en güçlü kalemler oldu. Yani sanayici üretim yapmak istiyor ancak elinde yeterli sipariş bulunmuyor.

DIŞ PAZARDA KAN KAYBI SÜRÜYOR

İktidarın "ihracat odaklı büyüme" söylemine rağmen, sanayicinin dış pazar güveni de sarsılmış durumda. Gelecek üç aya ilişkin ihracat sipariş miktarı değerlendirmeleri aralık ayında gerileme kaydetti. Küresel piyasalardaki daralma ve artan maliyetler, üreticinin yurt dışına mal satma iştahını gölgeliyor.

YENİ YATIRIM İŞTAHI KESİLDİ

Verinin en çarpıcı noktası ise sabit sermaye yatırım harcamalarındaki düşüş oldu. Bir ekonominin gelecekteki büyüme potansiyelini gösteren en temel veri olan "yatırım harcaması beklentisi" endeksi aşağı çeken unsurlar arasında yer aldı. Milyonlarca ücretli çalışan yeni istihdam alanları beklerken, iş dünyasının mevcut ekonomik iklimde yeni bir makine, teçhizat veya fabrika yatırımı yapmaktan kaçındığı görüldü.

GÜVEN ENDEKSİNDE YERİNDE SAYMA

Öte yandan, mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise bir önceki aya göre milim oynamayarak 100,8 seviyesinde kaldı. Bu durum, piyasadaki "belirsizlik" havasının dağılmadığını ve sanayicinin 2026 yılına temkinli, hatta savunmacı bir pozisyonda girdiğini net şekilde ortaya koydu.

Sanayide çarklar halen dönmüyor

Merkez Bankası'nın sunduğu 0,5 puanlık artış, sanayicinin "Belki ileride düzelir" şeklindeki psikolojik umuduna dayanıyor. Ancak mevcut siparişlerin azalması ve yatırım harcamalarının düşmesi, üretimin reel dünyada alarm verdiğini gösteriyor. Siparişi olmayan ve yatırım yapmayan bir sanayinin, uzun vadede istihdamı koruması veya büyümeye katkı vermesi oldukça güç görünüyor.