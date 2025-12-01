Ekonomik krizin gölgesinde üretim yapmaya çalışan sanayici, Kasım ayında bir nebze nefes alsa da tehlike çanları çalmaya devam ediyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve S&P Global iş birliğiyle hazırlanan Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Kasım 2025 sonuçları açıklandı. Veriler, sanayideki daralmanın hız kestiğini ancak krizden çıkışın henüz gerçekleşmediğini ortaya koydu. Ekim ayında 46,5 seviyesinde dip yapan endeks, Kasım'da 48'e tırmanmasına rağmen kritik eşik olan 50 puanın altında kalarak "bozulma" sinyali vermeye devam etti.

SİPARİŞLER DÜŞÜYOR, ÜRETİM KISILIYOR

Raporun detayları, sanayicinin içinde bulunduğu zorlu koşulları gözler önüne serdi. İmalat üretimindeki gerileme son 9 ayın en düşük seviyesine inse de, talepteki zayıflık nedeniyle firmalar üretim hacimlerini kısmaya devam etti. Yeni siparişlerdeki düşüş hızı yavaşlasa da, ihracat siparişlerindeki belirgin daralma dikkat çekti. Sanayiciler, bu durumu uluslararası arenadaki rekabetçi fiyatlama koşullarına bağladı.

ENFLASYON BASKISI HAFİFLEDİ AMA MALİYETLER YÜKSEK

Girdi fiyatlarındaki artışın son bir yılın en düşük hızında seyretmesi, üreticiye fiyat rekabeti konusunda kısıtlı bir alan açtı. Satış fiyatlarındaki artışın sınırlı kalmasıyla enflasyonist baskı yılın en hafif düzeyine geriledi. Ancak hammadde maliyetlerindeki yükseliş, sanayicinin belini bükmeye devam ediyor.

İstihdam tarafında ise daralma ılımlı bir seyir izledi. Mart ayından bu yana en düşük işten çıkarma oranı kaydedilse de, firmaların satın alma faaliyetlerini kısması ve stokları eritme yoluna gitmesi, geleceğe dair belirsizliğin sürdüğünü gösteriyor.

TEKSTİL SEKTÖRÜ CAN ÇEKİŞİYOR

Sektörel bazda bakıldığında ise tablo daha netleşiyor. 10 sektörden sadece 3 tanesi yeniden büyüme bölgesine geçebildi. "Elektrikli ve elektronik ürünler", "metalik olmayan mineral ürünler" ile "ağaç ve kağıt ürünleri" toparlanma sinyali verirken, Türkiye'nin lokomotif sektörü tekstil en sert daralmayı yaşadı.

Türkiye'nin tekstil krizi The Economist'in gündeminde! Daralmıyor, çöküyor!

Tekstil firmaları hem üretimde hem de ihracat siparişlerinde büyük kayıp yaşarken, Ocak 2016'dan bu yana en belirgin istihdam kaybı da yine bu sektörde kaydedildi.

"TOPARLANMA UMUDU VAR"

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, verileri değerlendirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı: