Sanayi düze çıkamıyor: Asgari ücrette düşük zam riski!

Türkiye'nin üretim lokomotifi olan sanayide işler yolunda gitmiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi ekim ayında bir önceki aya göre düşüş yaşadı. Özellikle imalat sanayindeki gerileme, ekonomideki "soğuma"nın sertleştiğini gözler önüne serdi.

TÜİK, Ekim 2025 dönemine ait Sanayi Üretim Endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Sanayi üretimi, aylık bazda yüzde 0,8 oranında azalarak negatife döndü. Yıllık bazda ise baz etkisinin de katkısıyla yüzde 2,2'lik sınırlı bir artış kaydedildi.

İMALAT SANAYİNDE KAN KAYBI

Ekonominin kalbi sayılan alt sektörlerdeki aylık değişimler, tablonun ciddiyetini gösteriyor. Ekim ayında sanayinin bel kemiği olan imalat sanayi sektörü endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında küçüldü.

Aynı dönemde elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 1,2 oranında geriledi. Aylık bazda yüzü gülen tek sektör, yüzde 1,2'lik artışla madencilik ve taş ocakçılığı oldu.

YILLIK BAZDA SINIRLI ARTIŞ

Geçen yılın aynı ayına göre yapılan kıyaslamada ise tablo kısmen yeşil görünüyor. Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 9,4 artışla başı çekerken, imalat sanayi endeksi yüzde 1,9, enerji sektörü endeksi ise yüzde 0,6 oranında artış gösterdi.

SANAYİDE DARALAMA, ASGARİDE DÜŞÜK ZAM TEHLİKESİ

Yaşanan daralma, sanayicinin önünü görmekte zorlandığını ortaya koyarken, sektör bir süredir iktidara sesini duyurmaya çalışıyordu. Sanayiciler son aylarda, "enflasyonun yükünü artık taşıyamadıklarını" belirterek iktidara isyan bayrağı çekiyordu.

Öte yandan, asgari ücret masasında bu veriler etkili olabilir. Üretimin lokomotif sektörü olan sanayideki bu daralma patronların daha düşük zamda ısrar edebileceği ihtimalini de güçlendiriyor.