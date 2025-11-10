Sanayicilerde 2026 endişesi: Atlatan kurşun sıksan ölmez

Yüksek faiz oranları, devam eden enflasyonist baskı ve sabitlenen döviz kuru, iş dünyasının karşı karşıya olduğu mali yükü artırıyor. Gelecek planlaması yapmakta güçlük çeken üreticiler, köklü tedbirler alınmasını talep ediyor.

2026 ÇETİN GEÇECEK

Artan maliyetler, sabit kur politikası ve yüksek enflasyon, reel sektörü ağır bir yükün altına sokmuş durumda. Yıl sonu için enflasyonun yüzde 30 seviyesinin altına gerilemesini ümit eden ancak bu beklentisi karşılanmayan iş dünyası, artık planlama yapamaz hale geldi. 2026 senesinin de çetin geçeceğini öngören sanayiciler, döviz kurundaki baskının Türk ihracatçısının rekabet gücünü zayıflattığını belirtiyor.

Sanayi üretimi sert düştü! 5 ayın dibi

Nefes'ten Şehriban Kıraç'a konuşan Sanayici ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Eski Başkanı İsmail Gülle, bu denli yüksek bir maliyeti üstlenmenin kolay olmadığını vurguladı. Gülle, kur gelirlerinin yüzde 20, faiz ödemelerinin ise yüzde 45 seviyelerinde olduğu bir ortamda, aradaki yüzde 25'lik ek maliyeti taşımanın sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Durumun ciddiyetini, "Bunu daha ne kadar taşırız vallahi 2026’yı taşıyana artık hiçbir şey olmaz, kurşun sıksan ölmez" sözleriyle ifade etti. Gülle, şayet döviz kurunda bir gelir-gider dengesi sağlanabilseydi, bu kadar ağır bedellerin ödenmeyeceğini ve böylesi bir sıkıntının yaşanmayacağını da sözlerine ekledi.

PLANLAR TEORİDE KALIYOR

Gülle, kârlılık olmayınca işi sürdürülebilir hale getirmenin de güçleştiğini belirtti. Yüksek faizlerin, iflaslar ve konkordatolarda birincil faktör olarak öne çıktığını ifade eden Gülle, finansmana erişimin pahalı olduğunun altını çizdi. Beklentilerinin, faizin yüzde 33'e ve enflasyonun yüzde 28'e gerilemesi yönünde olduğunu, ancak hedeften sapılmasıyla faizin yüksek kaldığını söyledi.

Sanayide aylar sonra toparlanma sinyali

Gülle, enflasyonla mücadelenin zorluğuna değinerek, hem iç piyasada hem de dış pazarlarda sıkıntılar yaşandığını dile getirdi. Döviz kurundaki hesaplamaların da artık değiştiğini aktaran Gülle, mevcut kurun 50-60 TL seviyesinde olmasının bile durumu toparlamaya yetmeyeceğini belirtti. Planların ve bütçelerin sürekli değiştiğini, artık sadece günü kurtarmaya odaklandıklarını ve yapılan planların teoride kaldığını ifade etti.

HESABI HERKES ÖDEYECEK

Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) Başkanı Adnan Dalgakıran, 2026'nın da zorlu geçeceği beklentisiyle program yaptıklarını vurguladı. Enflasyonun bu sene yüzde 30'un altına düşmeyeceğini öngördüklerini belirten Dalgakıran, seçim gündemine yaklaşıldıkça asgari ücret ve alınacak siyasi kararları kestirmenin zorlaştığını ifade etti. Ekonominin doğal seyrinde akmadığı bir ortamda, olası kararları gözeterek ilerlemeye çalıştıklarını ve artık "manuel" modda olduklarını söyledi. Dalgakıran, hiçbir şirketin artık bir yıllık bütçe yaparak ilerleyemediğini de sözlerine ekledi.

İmalat sanayi yeniden daraldı

Dalgakıran, Türkiye'de ekonomik programın başarılı olması için köklü kararların alınmasının ve herkesin bu yükü paylaşmasının şart olduğunu anlattı. "Türkiye’de bir refah dönemi yaşandı. Şimdi bu bir fatura… Bir şey yediğiniz zaman fatura gelecek. Masada kimler oturuyorsa onlar ödeyecek. Hepimiz ödeyeceğiz” şeklinde konuştu.

İPIN UCU KAÇTI

Ağteks Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ağrikli, artık pek çok konuda kontrolün kaybedildiğini belirtti. Ticari kredi faizlerinin yüzde 50'lere ulaştığını ifade eden Ağrikli, bir kaos ortamının hakim olduğunu ve bu nedenle hesap yapamadıklarını, geleceği göremediklerini söyledi. Ağrikli, bu ortamda kimsenin yatırım yapmaya yanaşmadığını da vurguladı.