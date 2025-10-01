İmalat sanayi yeniden daraldı

Yayınlanma:
Ekonomide önemli göstergelerden olan imalat sanayi verilerine göre daralma sürüyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) eylül ayında 46,7 seviyesine düşerek imalat sanayindeki daralmanın sürdüğünü gösterdi. Eşik değer olan 50’nin altındaki her veri daralmaya işaret ederken, faaliyet koşullarındaki bozulma eğilimi 1,5 yıla ulaştı.

YENİ SİPARİŞLER VE İHRACATTA GERİLEME

2023/09/19/ihracat-d9t7-cover-evgy-cover.jpeg

Eylül anketine katılan firmaların büyük bölümü zayıf talep koşullarının etkisini sürdürdüğünü bildirdi. Yeni siparişlerde ve ihracatta yaşanan yavaşlama, üretimde belirgin bir düşüşe yol açtı. Talep azalışı sayesinde firmalar birikmiş iş yüklerini azaltırken, satılamayan ürünler stoklara eklendi ve üç ay sonra ilk kez üretim sonrası stoklarda artış kaydedildi.

ENFLASYON SON 3 AYIN EN YÜKSEK HIZINA ULAŞTI

Türkiye'de imalat sektörü 5 ayın en düşük seviyesindeTürkiye'de imalat sektörü 5 ayın en düşük seviyesinde

İş yüklerindeki düşüşe bağlı olarak işletmeler eylül ayında istihdamı sınırladı. Yeni personel alımında isteksiz davranan firmalar, üretim için yeni girdi almak yerine mevcut stoklarını kullandı. Böylece hem istihdam hem de girdi alımları gerilerken, üretim öncesi stoklar da azaldı. Türk lirasındaki değer kaybı, girdi maliyetlerinde yükselişe yol açarken enflasyon son üç ayın en yüksek hızına ulaştı. Nihai ürün fiyatlarında da nisan ayından bu yana en sert artış gözlendi.

SEKTÖRLERİN ÇOĞU DARALMAYA DEVAM ETTİ

İSO Türkiye Sektörel PMI raporuna göre, eylül ayında yalnızca gıda ürünleri ile ağaç ve kağıt ürünleri sektörleri üretim artışı kaydetti. Tekstil sektörü ise en sert üretim ve istihdam kaybını yaşayan alan oldu. Gıda sektöründe yeni siparişler 19 ayın zirvesine çıkarak üretimi destekledi. Elektrikli ve elektronik ürünlerde de istihdamda sınırlı artış yaşandı.

İmalat sektörünün %95’i yapay zekanın verimliliği artırdığını söylüyorİmalat sektörünün %95’i yapay zekanın verimliliği artırdığını söylüyor

Buna karşılık, sektörlerin büyük bölümü daralan talep nedeniyle üretim ve istihdamını azalttı. Tekstil, yedinci ay üst üste nihai ürün fiyatlarında indirime giderken, gıda ürünlerinde hem girdi maliyetleri hem de satış fiyatlarında son bir yılın en sert artışları gerçekleşti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

