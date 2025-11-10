Sanayi üretimi sert düştü! 5 ayın dibi

Yayınlanma:
Son dakika... Sanayi üretiminde 5 ayın en kötü performansı kaydedildi. Sanayi bir süredir alarm veriyordu.

Türkiye’de sanayi üretimi eylülde aylık bazda yüzde 2,2 azalarak son beş ayın en sert düşüşünü kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yıllık bazda ise sanayi üretimi yüzde 2,9 artış gösterdi.

İMALAT SANAYİNDE GERİLEME DİKKAT ÇEKTİ

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, sanayinin alt sektörleri arasında en büyük düşüş imalat sanayinde yaşandı. Eylül ayında imalat sanayi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,3 geriledi. Aynı dönemde elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü yüzde 2,4 azaldı.

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü ise diğerlerinden ayrışarak aylık bazda yüzde 1,2 artış kaydetti.

YILLIK BAZDA SINIRLI ARTIŞ

Geçen yılın aynı ayına göre değerlendirildiğinde, sanayi üretiminde sınırlı bir artış gözlendi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yıllık bazda yüzde 3,1, imalat sanayi yüzde 2,7, elektrik-gaz-buhar ve iklimlendirme üretimi ise yüzde 5,3 oranında yükseldi.

EKONOMİDE YAVAŞLAMA SİNYALİ

Aylık bazda yaşanan bu sert düşüş, ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretiminde yavaşlamaya işaret ediyor. Uzmanlar, iç talepteki zayıflama, yüksek faiz ortamı ve küresel ticaretteki durgunluğun imalat sektörünü baskıladığını belirtiyor.

Eylül verileri, Türkiye ekonomisinin yılın son çeyreğine zayıf bir üretim ivmesiyle girdiğini gösteriyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

