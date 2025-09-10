Son dakika | Veriler açıklandı: Sanayi üretimi geriledi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Temmuz ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı.

AYLIK BAZDA GERİLEME

Açıklanan verilere göre, sanayi üretimi Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,8 oranında azaldı. Ancak yıllık bazda, yani 2024 yılı Temmuz ayına göre ise yüzde 5'lik bir artış yaşandığı kaydedildi.

Haziran 2025 döneminde sanayi üretimi, aylık bazda yüzde 0,7 yükselmişti. Yıllık bazda ise yüzde 8,3’lük bir artış gerçekleşmiş ve bu oran Şubat 2024’ten itibaren görülen en yüksek yıllık artış olarak kayıtlara geçmişti.

