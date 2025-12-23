Nakit zengini şirketler bile AI için borçlanıyor: Uzun vadeli riskler gündemde

Yayınlanma:
Yayınlanma:
Yapay zekâya yapılan harcamalar, teknoloji şirketlerinin borçlarını rekor seviyelere çıkarıyor. Analistler, yapay zekaya kredi yoluyla yatırım yapmanın stratejide önemli bir değişim anlamına geldiğini belirtiyor.

Şirketler önemli nakit rezervleriyle karlı kalmaya devam ediyor, ancak bunun bilançoları üzerindeki uzun vadeli etkileri konusunda sorular gündeme geliyor.

Reuters'ın bugün bildirdiğine göre, yapay zekâ kapasitesi oluşturma yarışının yoğunlaşması, nakit zengini firmaları bile bu yatırımları finanse etmek için yüklü miktarda borçlanmaya zorladığı için, dünya genelindeki teknoloji şirketleri bu yıl rekor seviyelere ulaşan borçlanma gerçekleştirdi.

Yapay zekâya yapılan harcamalar, teknoloji şirketlerinin borçlarını rekor seviyelere çıkarıyor.

yapay-zeka24.webp

Finans piyasaları analiz ajansı Dilogic'in (Dealogic) verilerine göre, küresel teknoloji şirketleri 2025 yılının Aralık ayının ilk haftasına kadar 365 milyar euro değerinde tahvil ihraç etti.

Amerikan teknoloji firmalarının piyasa değeri 290 milyar dolar, Avrupa firmalarının 41,8 milyar euro ve Asya şirketlerinin ise 28 milyar euro'dur.

Geleneksel olarak iç nakit akışlarına dayanan büyük teknoloji firmaları, borçlanma maliyetlerinin düşük olması ve yatırımcı talebinin yoğun olması nedeniyle giderek daha fazla borçlanmaya yöneliyor

Analistlere göre, borçla finanse edilen yapay zeka sermaye yatırımı , teknolojik eskime ve çiplerin kısa ömrü nedeniyle şirketlerin sürekli olarak yeniden yatırım yapmaya zorlanması sonucu ortaya çıkan yapısal bir değişimi yansıtıyor.

yapay-zeka15.webp

Ancak, büyük sorun, bazı firmalar için borçlanma düzeyinin artmaya başlaması ve borç karşılama oranlarının zayıflamasıdır ; bu da yapay zekâya yapılan yatırımların beklenen getiriyi sağlamaması durumunda bilançoların nasıl görüneceği konusunda soruları gündeme getirmektedir.

Ayrıca, en büyük teknoloji firmaları genellikle karlı ve büyük nakit rezervlerine sahip olup, birçoğu piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli şirketleri arasında yer almaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

