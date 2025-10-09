Sanayide aylar sonra toparlanma sinyali
Yayınlanma:
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre uzun zamandır alarm veren sanayi üretiminde kısmi toparlanma yaşandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ağustos ayına ait sanayi üretim endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlara göre, sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 7,1 oranında artış gösterdi.
Uzun süredir alarm veren sanayide gelen veriler kısmi toparlanma mesajı verirken sanayi üretiminde yaşanan bu yükseliş, özellikle imalat sanayi ve ara malı üretimindeki artıştan destek buldu.
AYRINTILAR GELİYOR...