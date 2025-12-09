Özgür Erdursun asgari ücret için net oran verdi: "Gerisi sürpriz olur"

Milyonlarca emekçinin gözü kulağı 12 Aralık'ta kurulacak asgari ücret masasında.

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret maratonu için geri sayım sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafları 12 Aralık'taki ilk toplantıya davet etti. Ancak bu yıl masanın yapısı ve işçi tarafının tavrı konusundaki belirsizlikler sürüyor.

İktidarın ekonomi politikaları gölgesinde geçecek pazarlık öncesinde konuşulan rakamlar ise emekçiyi kara kara düşündürüyor.

“MAKSİMUM YÜZDE 25 ARTIŞ BEKLİYORUZ”

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Mynet’e yaptığı değerlendirmede sürecin alışılagelmişin dışında işlediğine dikkat çekti. İktidarın sıkı para politikasını gerekçe göstererek ücretleri baskılayacağını öngören Erdursun, beklentisini şu sözlerle açıkladı:

“Maksimum yüzde 25. Üzeri sürpriz olur.”

AÇLIK SINIRI İLE MAKAS DAHA DA AÇILABİLİR

Erdursun’un çizdiği tablo, çalışanlar için karanlık bir geleceğe işaret ediyor. Mevcut durumda 30 bin TL seviyesine dayanan açlık sınırının, 2026 sonunda 35–40 bin TL bandına fırlayabileceği belirtiliyor.

Bu senaryoda, asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması durumunda maaşlar 27 bin 630 TL’de kalacak. Yani asgari ücretli, yeni yıla girerken bile açlık sınırının altında bir gelire mahkum edilecek.

“ALIM GÜCÜ 2026'DA DAHA DA DÜŞEBİLİR”

Zam oranlarının diğer çalışanlara aynı nispette yansımayacağını belirten Erdursun, ücretler arası makasın daraldığını ve genel alım gücünün zayıfladığını vurguladı. Hissedilen enflasyonun resmi rakamların çok üzerinde olması nedeniyle çalışanların fiyat artışlarına yetişemediğini belirten uzman, devletten ekstra bir prim veya destek beklemenin de hayalcilik olacağını ima etti.

İŞTE MASADAKİ ZAM SENARYOLARI

Erdursun'a göre en güçlü ihtimal, yeni maaşın 27.500 – 28.000 TL bandında sıkışması. Ancak olası tüm zam oranlarına göre tablo şöyle şekilleniyor:

%20 Zam: 26.524 TL

%25 Zam: 27.630 TL

%30 Zam: 28.735 TL

%35 Zam: 29.840 TL

%40 Zam: 30.945 TL

Düşük oranlı bir artışın, yıl ortasında yeni bir düzenleme ihtiyacı doğurabileceğini belirten Erdursun, sabit gelirlileri bekleyen geçim sıkıntısının önceki yıllardan çok daha ağır olacağı uyarısında bulundu.