Selvi'den AKP'ye asgari ücret uyarısı! Kaybettikleri seçimi hatırlattı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu cuma günü çalışmalarına başlıyor. Maaş zammı bekleyen memur ve emekliler için de kritik bir dönemece girildi. Abdulkadir Selvi, sıkı para politikası ve enflasyonla mücadele döneminde yükün en çok asgari ücretli, emekli ve dar gelirlinin üzerinde olduğunu hatırlattı.

'2026 yılında iyi bir artış yapılmasını bekliyorlar' diyen Selvi, son yıllarda yaşanan kayıpların ve fedakârlıkların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

"BU ÜLKENİN ÇİMENTOSU"

Selvi, yazısında düşük gelir grubunun toplumdaki yerini özellikle öne çıkardı. Asgari ücretin artık ortalama ücrete dönüştüğünü belirten Selvi, "Asgari ücretlilerimiz, emeklilerimiz, alın teriyle çalışanlarımız bu ülkenin çimentosudur." ifadelerini kullandı.

AKP'nin pandemi döneminde çalışanları korumaya çalıştığını savunan Selvi, enflasyon düşerken refah artışının da mutlaka hissedilmesi gerektiğini savundu.

AKP'NİN KAYBETTİĞİ SON SEÇİMİ HATIRLATTI: DEPREM ETKİSİ YARATIRLAR

Selvi, AKP'ye yönelik en açık uyarısını seçim konusunda yaptı. Göbeğini kaşıyan adam, pijamalı seçmen gibi küçümseyici tanımlara karşı çıkan Selvi, bu kitlenin sandıkta çok net mesaj verebilen bir güç olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"O nedenle maaşlarına yapılacak zammı en çok onlar hak eder. Göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalı, pijamalı şahıs diye küçümsenirler. Ama siyasi istikrarın güvencesidir. Ama bir de ders vermek, iktidarı uyarmak istediklerinde elleri ağırdır. Sandığa gittiklerinde deprem etkisi yaratırlar. 2024 yerel seçimlerinde görüldüğü gibi. O nedenle sesiz çoğunluğun sesidir."

"SADECE RAKAMLARA DEĞİL, SOSYOLOJİYE BAKIN"

Asgari ücret belirlenirken, memur ve emekli zamları konuşulurken sadece ekonomik hesaplara değil bu sosyal gerçekliğe bakılması gerektiğini söyleyen Selvi, son olarak da şunları dedi: