Asgari ücret için kritik hafta! İşte masadaki en güçlü ihtimaller

Açlık sınırının altında yaşam savaşı veren milyonlarca asgari ücretlinin gözü kulağı Ankara'ya çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştireceğini duyurdu.

TCMB yeni Başekonomisti: Asgari ücrete zam işsizlik yaratmaz

İktidar, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirecek olan komisyonun, aralık ayı sonuna kadar yapacağı 3 veya 4 toplantıyla nihai kararı vermesi ve 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni ücreti açıklaması bekleniyor.

İlk toplantının masada konuşulacak zam oranlarını netleştirmesi bekleniyor. Bu nedenle içinde bulunduğumuz hafta asgari ücret için kritk olacak.

ŞİMŞEK'TEN 'DÜŞÜK ZAM' SİNYALİ Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kritik toplantı öncesinde enflasyon beklentilerini yineledi. 2025 yılını büyük olasılıkla yüzde 31 seviyelerinde tamamlayacaklarını belirten Şimşek, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu savundu. Ancak Şimşek'in bu "yüzde 31" vurgusu, asgari ücret zammının da bu oranlara hapsedileceği endişesini doğurdu.

BAKAN IŞIKHAN: "ÜÇ KESİMİ DE GÖRMEK İSTİYORUZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada üç kesimi de görmek istiyoruz" diyerek, işçi tarafının masadan kalkma ihtimaline karşı mesaj verdi. Bakanlık, Türk-İş ve TİSK'e resmi davetleri gönderdi.

Merkez Bankası'nı en iyi bilen isim açıkladı: Asgari ücrette iki kritik eşiği gösterdi

Halihazırda brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL olan asgari ücret, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında erimiş durumda. İşverene maliyeti 30.556,46 TL olan asgari ücretin yeni yılda hangi seviyeye çekileceği, sadece çalışanları değil, işsizlik maaşından GSS primlerine kadar birçok kalemi etkileyecek.

KARAR NASIL ALINIYOR?

Yasaya göre, 5 işçi, 5 işveren ve 5 iktidar temsilcisinden oluşan 15 kişilik komisyon, oy çokluğuyla karar alıyor.

Ancak oyların eşitliği durumunda, Bakanlık tarafından atanan başkanın bulunduğu tarafın dediği oluyor. Bu durum, geçmiş yıllarda olduğu gibi "iktidar ve işveren bloğunun" işçi aleyhine karar alabilmesine zemin hazırlıyor.