Çin elektrikli otomobillerin pil üretimi için ilk insansı robot ordusunu kurdu

Bu gelişme sadece teknolojik açıdan etkileyici olmakla kalmıyor , aynı zamanda Çin ile arasındaki uçurumun tehlikeli bir şekilde açıldığını gören Avrupa sanayisi için de güçlü bir uyarı niteliği taşıyor.

Elektrikli araç bataryaları alanında küresel lider olan CATL, Zhongzhou fabrikasında Moz adında insansı bir robotu devreye aldı . Tamamen yapay zekâ tabanlı olan bu sistem, daha önce yüksek riskli insan müdahalesi gerektiren batarya üretiminin kritik aşamalarını devralmak üzere tasarlandı .

Moz , yüksek voltajlı kabloların bağlanması , son hat testleri , elektriksel direnç kontrolleri ve pillerin sevkiyatından önce kritik fonksiyonel testler gibi karmaşık ve yüksek hassasiyet gerektiren görevleri yerine getirir .

Gelişmiş sensörleri ve çevreyi algılama yeteneği sayesinde , bileşenlerin konumundaki sapmalara ve bağlantı noktalarındaki değişikliklere uyum sağlayarak duruşunu ve kuvvetini gerçek zamanlı olarak ayarlayabilir . Özellikle etkileyici olan, esnek kabloların takılması veya çıkarılması sırasında basıncı dinamik olarak ayarlayarak hasarsız ve güvenilir bağlantılar sağlamasıdır.

Gerçek üretimde, insansı robot %99'un üzerinde başarı oranına ulaşır ve hataları anında tespit ederek anormallikleri rapor eder, böylece kusur oranlarını önemli ölçüde azaltır.

Aynı zamanda, kontrol modunda farklı görevler arasında otonom olarak geçiş yapabilir ve üretim hattında birden fazla pil modeli değiştirilirken bile tutarlı kaliteyi koruyabilir . Moz yorulmaz, dikkati dağılmaz ve mutlak tutarlılık ve istikrarı korur.

Geçmişle arasındaki fark çok büyük. Yakın zamana kadar, CATL'nin üretim hatlarındaki işçiler, yüzlerce voltluk test fişlerini pillerin belirli noktalarına elle bağlıyorlardı; bu işlem yüksek voltajlı kıvılcımlar ve kalite istikrarsızlığı risklerini içeriyordu.

Bugün Moz, bu görevleri hassasiyet, hız ve güvenlikle yerine getiriyor . Robot, CATL'nin ekosisteminin bir parçası olan robotik şirketi Spirit AI tarafından geliştirildi ve Çinli şirketin kendi pilleriyle çalışıyor; böylece tamamen dikey entegre bir döngü tamamlanıyor .

Avrupa'da "yeşil" söylemine ve yalnızca Avrupa menşeli bataryalara sahip düşük maliyetli elektrikli otomobillere yatırım yapanların yeniden düşünmeleri gerekebilir. Çin, durdurulamaz bir güç olarak ortaya çıkıyor .

Teknoloji açığı azalmak bir yana, Çin sanayisinin yapay zekayı ve insansı robotları üretim süreçlerine giderek daha fazla entegre etmesiyle daha da genişliyor. Elektrikli araç pazarında , hem tamamen elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit modellerde, rekabetin kesin olarak Doğu lehine döndüğü görülüyor .

Elektrikli otomobil artık sadece motor ve bataryalardan ibaret değil. Dikey entegrasyon ve teknolojik üstünlük meselesi haline geldi . Batılı üreticiler parçalı üretim zincirleri ve tedarikçi bağımlılığıyla boğuşurken , Çin, kendisine açık bir yapısal maliyet avantajı sağlayan kapalı, kendi kendine yeten bir ekosistem yarattı.

Bazı durumlarda bu fark üçte bire ulaşır ve hatta aşar . BYD gibi şirketler, araç bileşenlerinin %75'inden fazlasını kendi bünyesinde üreterek, üçüncü taraf tedarikçilerin "çift marjinalleştirme" ve kar maliyetlerini ortadan kaldırır.