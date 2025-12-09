Son 3 gün! Asgari ücrette pazarlığın hangi rakamlar arasında olacağı ortaya çıkacak!

Geçim derdiyle boğuşan milyonlarca emekçinin kaderini belirleyecek 2026 asgari ücret pazarlığı için kritik tarihe günler kaldı. İlk toplantının tarihi 12 Aralık Cuma olarak kesinleşti.

Zam oranının belirlenmesinde en kritik etken yine enflasyon rakamları olacak. 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 32 civarında seyrederken, 2026 yılı için bu beklenti yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına çekilmiş durumda. İktidarın "hedef enflasyon" ısrarı sürerken, masadaki senaryolar emekçiyi kara kara düşündürüyor.

KOMİSYONDA 'KOLTUK' DEĞİŞİMİ GÜNDEMDE

Bu yılki görüşmelerin en dikkat çekici yanı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısındaki olası değişiklik. İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ'in talepleri doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın masadaki hükümet temsilcisi sayısını düşürmeyi gündeme aldığı belirtiliyor.

Asgari ücrette mucize bekleyenlere kötü haber: "O model Türkiye'de sökmez"

Mevcut yasaya göre komisyon; 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Bakanlığın yeni teklifine göre ise işçi ve işveren yine 5'er kişiyle temsil edilirken, hükümet kanadından sadece 1 üyenin masada olması planlanıyor.

OCAK ZAMMI GEÇİM DERDİNE ÇARE OLACAK MI?

Ocak 2025'te asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılmış, 17 bin 2 lira olan ücret 22 bin 104 liraya yükseltilmişti. Ancak aradan geçen sürede yüksek enflasyon bu artışı silip süpürdü.

İŞTE MASADAKİ KRİTİK ZAM SENARYOLARI

Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini en düşük yüzde 13, en yüksek yüzde 19 olarak açıklaması, zam oranlarını da baskılıyor. Kulislerde yüzde 20 ila yüzde 40 arasında değişen senaryolar konuşuluyor.

Emekçinin cebine girecek olası rakamlar şöyle:

Yüzde 20 Zam Olursa: Asgari ücret 26 bin 524 TL seviyesine çıkacak.

Yüzde 25 Zam Olursa: Yeni maaş 27 bin 630 TL olacak.

Yüzde 40 Zam Olursa: Rakam 30 bin 946 TL'ye yükselebilecek.

Cuma günü başlayacak görüşmelerde işçi tarafının, açlık sınırının altında kalan tekliflere nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.